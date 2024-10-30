İskoç Bilim İnsanları Kansere Karşı Etkili Besini Açıkladı: Bir Avucu Hastalığı Yok Ediyor
İskoçya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırmada bu besinin yüksek selenyum içerdiği ve meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Her yıl yaklaşık 5 bin kadına meme kanseri teşhisi konulan İskoçya’da, bu hastalığın yüzde 15’i hormon tedavisine yanıt vermeyen üçlü negatif meme kanseri grubuna aittir. Bilim insanları, brezilya cevizi veya brezilya fındığı selenyumun meme kanserinin vücutta yayılmasını engelleyebileceğini keşfetti.
ZENGİN İÇERİĞE SAHİP
Cancer Research tarafından yürütülen çalışmada, selenyum eksikliğinin özellikle kan dolaşımında bulunan ve akciğerlere yayılma potansiyeli taşıyan kanser hücrelerini yok edebildiği belirlendi. Araştırmanın lideri Dr. Saverio Tardito, "Hayatta kalmak için selenyuma ihtiyacımız var. Bu nedenle selenyumu beslenmemizden çıkarmak asla bir seçenek olmamalı" dedi.
Selenyumun yoğun olarak bulunduğu diğer besinler arasında süt, yoğurt, sığır eti, hindi, tavuk, balık, kabuklu deniz ürünleri ve yumurta yer alıyor. Selenyum, sadece kanserli hücrelerin yok edilmesine yardımcı olmakla kalmayıp, bağışıklık sistemini güçlendirir ve tiroid sağlığını destekler. Ayrıca astım belirtilerini azaltma ve zihinsel gerilemeyi önleme gibi ek faydaları da bulunmaktadır.