İskoç Bilim İnsanları Kansere Karşı Etkili Besini Açıkladı: Bir Avucu Hastalığı Yok Ediyor

Selenyumun yoğun olarak bulunduğu diğer besinler arasında süt, yoğurt, sığır eti, hindi, tavuk, balık, kabuklu deniz ürünleri ve yumurta yer alıyor. Selenyum, sadece kanserli hücrelerin yok edilmesine yardımcı olmakla kalmayıp, bağışıklık sistemini güçlendirir ve tiroid sağlığını destekler. Ayrıca astım belirtilerini azaltma ve zihinsel gerilemeyi önleme gibi ek faydaları da bulunmaktadır.