İSKİ Açıkladı: İstanbul'da Barajların Doluluk Oranında Son Durum Nasıl?

İstanbul’da barajlardaki su seviyesi, son dönemde etkili olan yağışların ardından dikkat çekici bir artış gösterdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 30 Mart itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 58.03’e ulaştı.

Kış aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle özellikle kasım ve aralık döneminde yüzde 20’nin altına kadar gerileyen doluluk oranı, yağışlarla birlikte kademeli olarak yükseldi. 12 Ocak’ta yüzde 22.01 olarak ölçülen su seviyesi, son verilerle birlikte önemli bir artış kaydetti.

Baraj bazında değerlendirildiğinde, en yüksek doluluk oranı yüzde 100 ile Elmalı Barajı’nda görülürken, en düşük oran ise yüzde 30.64 ile Pabuçdere Barajı’nda tespit edildi.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 52.75

Büyükçekmece Barajı yüzde 42.72

Darlık Barajı yüzde 73.63

Elmalı Barajı yüzde 100

Istrancalar Barajı yüzde 99.47

Kazandere Barajı yüzde 60.16

Pabuçdere Barajı yüzde 30.64

Sazlıdere Barajı yüzde 35.62

Terkos Barajı yüzde 42.94

Ömerli Barajı yüzde 81.65

