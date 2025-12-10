İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar

İspanya’da 22 yaşındaki bir kadın çalışan, göreve erken gelmeyi alışkanlık haline getirdiği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

GB News'in haberine göre, Alicante kentindeki bir şirkette çalışan genç kadın, 2023’ten bu yana mesaisinin başlamasından yaklaşık 40 dakika önce iş yerine geldiği için defalarca uyarıldı. Ancak uyarılara rağmen alışkanlığını sürdürmesi üzerine işveren, davranışın “ciddi itaatsizlik” oluşturduğunu belirterek sözleşmesini feshetti.

Mahkeme kayıtlarına göre çalışanın mesaisi saat 07.30’da başlıyordu. Buna rağmen kadın çalışan çoğu gün 06.45–07.00 arasında iş yerine geliyor, mesai başlamadan önce yapacak bir işi olmadığı halde ofiste bekliyordu.

Şirket yönetimi, çalışanın belirtilen saatten önce kart basmasının ve mesaide sayılacak herhangi bir faaliyette bulunmasının yasak olduğunu defalarca hatırlattı. Buna rağmen genç kadın, uyarıları dikkate almayarak erken gelmeye devam etti.

İşveren, çalışanın bu ısrarcı tutumunun “talimatlara açık bir şekilde karşı gelmek” anlamına geldiğini savundu. Ayrıca bazı günlerde, çalışanın şirketin mobil uygulaması üzerinden henüz ofise gelmeden giriş yapmaya çalıştığı da bildirildi.

İşveren mahkemede, erken gelmenin üretken bir amaca hizmet etmediğini belirterek, “Çalışanın çalışma saatinden önce ofiste bulunmasının şirkete herhangi bir katkısı yoktu. Tersine, net talimatlara uymayarak iş düzenini bozuyordu” ifadesini kullandı.

Verilen bilgilere göre genç kadın, sözlü uyarıların ardından yazılı ihtarlar da aldı. Buna rağmen iş yerine erken gelmeyi sürdürdü ve son ihtardan sonra en az 19 kez daha mesai saatinden önce ofise giriş yaptığı kaydedildi.

Kadının işe dönüş talebiyle başvurduğu Alicante Sosyal Mahkemesi, işverenin aldığı fesih kararını yerinde buldu. Mahkeme, çalışanın davranışlarının “işyeri kurallarının açık ve sürekli ihlali” niteliğinde olduğunu belirterek, erken gelme ısrarının işveren talimatlarını hiçe saymak anlamına geldiğini vurguladı.

Kararda, çalışanın erken gelişlerinin “iş ilişkisini zayıflatan ve güveni sarsan bir tutum” olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

