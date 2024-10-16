İş Mülakatlarında Sorulan Sinir Bozucu Sorulara Verilen Birbirinden İlginç Cevaplar
İş mülakatlarında sorulan bazı sorular klasikleşmişken, bazıları ise oldukça sıra dışı olabiliyor. Ekşi Sözlük yazarlarının iş mülakatlarında sorulan sinir bozucu sorulara verdikleri efsane sosyal medyada gündem oldu. İşte sinir bozucu mülakat soruları ve ilginç cevaplar...
Kaynak: Haber Merkezi
İş görüşmeleri, yalnızca yeni mezun öğrenciler için değil, deneyimli profesyoneller için de stresli ve heyecan verici bir süreçtir. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu, iş arama ve bulma sürecinin yoğun rekabetle dolu olduğu bu dönem, birçok insan için zorlayıcı bir deneyim olabiliyor.
Görüşmelerde sorulan sorular genellikle birbirine benzer ve bu durum, adayların sıkça cevap ezberleme alışkanlığı geliştirmesine neden oluyor. Bazı sorular klasikleşmişken, bazıları ise oldukça sıradışı olabiliyor; bu da bazen sinir bozucu bir hale geliyor.
Ekşi Sözlük yazarlarının iş mülakatlarında kendilerine yöneltilen sinir bozucu sorulara verdikleri veya vermek istedikleri efsane cevaplar sosyal medyada gündem oldu. Bu paylaşımlar, iş arayanların ve kariyerlerini geliştirmek isteyenlerin dikkatini çekti.
İşte Eksi Sözlük'teki yazarların sinir bozucu mülakat sorularına verdikleri efsane cevaplar şu şekilde:
Soru: Stres altında çalışabilir misin?
Cevap: Çalışırım; ama stres yapanı da bitiririm.
Soru: Pek rahat bir insana benziyorsunuz.. Bizi ciddiye almadığınızı veya bu konuda çok uzman olduğunuzu düşünebilir miyiz sizce?
Cevap: Hepinizi çıplak düşündüğümden böyleyim yoksa çalışıp yapıcam bi şekilde, bakıcaz...
Soru: Hayattan beklentin nedir?
Cevap: Bir ev, bir araba, mutlu bir aile yaşantısı, (Ömrümün sonuna kadar bakmak zorunda kalacağım) sevimli 2 tane çocuk. Yani genel olarak bunlar. (Yeteri kadar parayi kaldırıp istifayı basmak ve sizin gibilerin olmadığı yerlere yelken açmak.)
Soru: Ücret olarak ne istersiniz, kafanızda ne var?
Cevap: Şimdi ben önceki iş yerimde şu çalışıyordum, yani bu kadarla şu kadar yani sizide zorlamak istemem... (ulan bu işe ihtiyacım var istediğimin 3'te birini bile versem razıyım aslında)
Soru: Şu andaki işinizden neden ayrılmak istiyorsunuz?
Cevap: Çalıştığım yerde gelebileceğim en üst noktaya geldim. Artık kendimi tekrarlamaya başladığımı ve şirkete de katkımın azaldığını düşündüğüm için ayrılmak istiyorum. (daha çok para istiyorum ben daha çok daha)
Soru: Şirketimize neler katabilirsiniz?
Cevap: Neşe katarım