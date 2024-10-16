İş Mülakatlarında Sorulan Sinir Bozucu Sorulara Verilen Birbirinden İlginç Cevaplar

Soru: Hayattan beklentin nedir?

Cevap: Bir ev, bir araba, mutlu bir aile yaşantısı, (Ömrümün sonuna kadar bakmak zorunda kalacağım) sevimli 2 tane çocuk. Yani genel olarak bunlar. (Yeteri kadar parayi kaldırıp istifayı basmak ve sizin gibilerin olmadığı yerlere yelken açmak.)

Soru: Ücret olarak ne istersiniz, kafanızda ne var?

Cevap: Şimdi ben önceki iş yerimde şu çalışıyordum, yani bu kadarla şu kadar yani sizide zorlamak istemem... (ulan bu işe ihtiyacım var istediğimin 3'te birini bile versem razıyım aslında)