İş Makinesi Kazasında Ölenlerden 2 Kişi Toprağa Verildi

İş Makinesi Kazasında Ölenlerden 2 Kişi Toprağa Verildi

İş Makinesi Kazasında Ölenlerden 2 Kişi Toprağa Verildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı kazada ölen Emre Ağır ve Cenk Varnalı'nın cenazeleri toprağa verildi.

Ağır ve Varnalı'nın cenazeleri, Çorlu Devlet Hastanesinde otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Aile yakınları tarafından alınan Ağır ve Varnalı'nın cenazeleri, Ergene ilçesindeki Yeşiltepe Camisi'ne getirildi, aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Ağır ve Varnalı'nın cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığa götürülerek defnedildi.

Ergene ilçesinde, Varnalı idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde dün Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpışmıştı. Kazada, düğünden döndükleri öğrenilen otomobildeki Varnalı, Kadir Güler, Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız hayatını kaybetmiş, iş makinesindeki Ö.A. yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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