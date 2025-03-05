İple Kaş ve Bıyık Almanın Zararları Ortaya Çıktı: Meğer Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

Herkesin tercih ettiği iple kaş ve bıyık almak, özellikle Orta Doğu ve Asya ülkelerinde kullanılan geleneksel bir epilasyon yöntemidir. Pratik ve etkili olması nedeniyle günümüzde de iple kaş ve bıyık almak sıklıkla tercih edilir. Ancak bu yöntemde epilasyon tekniğinde olduğu gibi bazı olumsuz etkiler barındırabilir.