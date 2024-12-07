iPhone'un Gizli Özelliği Ortaya Çıktı: Duyan Hemen O Modu Açıyor
iPhone kullanıcıların çoğunun bilmediği gizli bir özellik ortaya çıktı. Duyan hemen telefonunda "gece görüşü" modunu açıp ekranını kırmızıya çeviriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
iPhone'un son güncellemesiyle birlikte hayatımıza giren bir özellik, kullanıcıları şaşırtıyor. Telefonun ekranının düşük ışıkta kırmızıya dönmesi, ilk bakışta bir arıza gibi görünse de, aslında oldukça faydalı bir özellik.
KIRMIZI MOD NE İŞE YARAR?
iPhone'un yeni özelliği olan "Bekleme Modu" sayesinde telefon, başucu saati, fotoğraf çerçevesi gibi farklı işlevlere dönüşebiliyor. Bu modun içinde yer alan "Kırmızı Mod" ise, gece vakti ekranın yaydığı mavi ışığın olumsuz etkilerini azaltarak daha sağlıklı bir uyku deneyimi sunuyor.
NEDEN KIRMIZI IŞIK?
Harvard ve Toronto Üniversiteleri tarafından yapılan araştırmalar, mavi ışığın uyku düzenini bozduğunu kanıtlamış durumda. Mavi ışık, uyku hormonu olan melatonin salgısını engelleyerek uyku düzenini bozuyor. Kırmızı ışık ise bu etkileri azaltarak daha iyi bir uykuya yardımcı oluyor. Ayrıca düşük ışıkta kırmızı ışık kullanmak, göz yorgunluğunu azaltır.
KIRMIZI MOD NASIL AÇILIR?
Otomatik Ayar: Telefon yatay konuma geldiğinde otomatik olarak kırmızı moda geçer.
20 Saniye Ayarı: Telefon yatay konumda 20 saniye bekledikten sonra kırmızı moda geçer.
Reddit gibi platformlarda birçok kullanıcı, bu özelliği keşfettikten sonra şaşkınlıklarını dile getirdi. Bazıları bu özelliği daha önce bilmediklerini belirtirken, bazıları da bu sayede daha iyi bir uyku deneyimi yaşadıklarını ifade etti.