iPhone'un Gizli Özelliği Ortaya Çıktı: Duyan Hemen O Modu Açıyor

NEDEN KIRMIZI IŞIK?

Harvard ve Toronto Üniversiteleri tarafından yapılan araştırmalar, mavi ışığın uyku düzenini bozduğunu kanıtlamış durumda. Mavi ışık, uyku hormonu olan melatonin salgısını engelleyerek uyku düzenini bozuyor. Kırmızı ışık ise bu etkileri azaltarak daha iyi bir uykuya yardımcı oluyor. Ayrıca düşük ışıkta kırmızı ışık kullanmak, göz yorgunluğunu azaltır.