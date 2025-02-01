iPhone Telefonların Hepsinde Otomatik Devreye Girdi: Büyük Tehlike, Hemen Kapatın
Apple'ın son güncellemesiyle iPhone telefonların hepsinde otomatik devreye giren Apple Intelligence özelliği büyük tehlike saçıyor. Uzmanlar hemen devre dışı bırakılması konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Apple'ın son güncellemesiyle birlikte iPhone telefonların hepsinde otomatik devreye giren yapay zeka özelliği Apple Intelligence, kullanıcılar arasında büyük tartışmalara neden oldu. Bu özellik, bir yandan kullanıcılara kolaylık sağlarken, diğer yandan gizlilik endişeleri ve yanlış bilgi üretme potansiyeliyle de gündeme geldi.
APPLE INTELLİGENCE NEDİR?
Apple Intelligence, iPhone'un günlük görevlerini kolaylaştırmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir özellik. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bildirimlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilir, arama sonuçlarına daha hızlı ulaşabilir ve kişiselleştirilmiş öneriler alabilirler. Ancak bu özellik, bazı kullanıcılar için beklenmeyen sonuçlar doğurdu.
BÜYÜK TEHLİKE HEMEN KAPATIN
Apple Intelligence, bazen bildirimleri yanlış yorumlayarak yanıltıcı veya tamamen hatalı bilgiler üretebiliyor. Örneğin, bir haberi yanlış yorumlayarak bir cinayeti intihar olarak sunabilir.
Bu özellik, kullanıcıların mesajları, fotoğrafları, konum verileri gibi birçok kişisel bilgisine erişim sağlayabilir. Bu durum, kullanıcıların gizliliği konusunda endişelenmesine neden oluyor.
Apple Intelligence, kullanıcı verilerini toplayarak daha iyi hizmet verebildiğini iddia etse de, bu durum bazı kullanıcılar tarafından veri gizliliği açısından riskli olarak değerlendiriliyor.
Londra’daki City Üniversitesi'nde medya politikaları profesörü olan Petros Iosifidis, BBC News’e yaptığı açıklamada, buna benzer yapay zeka destekli özelliklerin, avantaj sağlamasının yanı sıra dezenformasyon riski taşıdığını belirtti.
APPLE INTELLİGENCE ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?
Apple Intelligence özelliğini ayarlardan kapatarak bu risklerden korunabilirsiniz.