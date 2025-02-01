iPhone Telefonların Hepsinde Otomatik Devreye Girdi: Büyük Tehlike, Hemen Kapatın

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Apple Intelligence, bazen bildirimleri yanlış yorumlayarak yanıltıcı veya tamamen hatalı bilgiler üretebiliyor. Örneğin, bir haberi yanlış yorumlayarak bir cinayeti intihar olarak sunabilir.

Bu özellik, kullanıcıların mesajları, fotoğrafları, konum verileri gibi birçok kişisel bilgisine erişim sağlayabilir. Bu durum, kullanıcıların gizliliği konusunda endişelenmesine neden oluyor.

Apple Intelligence, kullanıcı verilerini toplayarak daha iyi hizmet verebildiğini iddia etse de, bu durum bazı kullanıcılar tarafından veri gizliliği açısından riskli olarak değerlendiriliyor.