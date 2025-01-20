iPhone Telefonların Arka Kamerasının Yanındaki Küçük Delik Bu İşe Yarıyor: İlk Kez Duyacaksınız
iPhone telefonların arka kısmında kamera ve flaş arasında yer alan küçük delik aslında çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Peki ama bu küçük deliğin asıl görevi ne? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
iPhone'ların arka kısmında, kamera ve flaş arasında yer alan minik delik, çoğu kullanıcı tarafından belki de fark edilmeyen ancak cihazın ses deneyimini önemli ölçüde etkileyen bir bileşendir. Bu küçük deliğin sırrı nedir, gelin birlikte inceleyelim.
Apple'ın her yeni iPhone modeliyle birlikte geliştirdiği teknolojiler arasında, bu küçük delik de uzun yıllardır yerini koruyor. İlk olarak 2013 yılında iPhone 5S ile hayatımıza giren bu delik, aslında bir mikrofon. Cihazın toplamda üç mikrofonundan biri olan bu ekstra mikrofon, özellikle arka kamera kullanırken devreye giriyor.
Peki bu mikrofon neden bu kadar önemli? Cevap oldukça basit: Net ve doğru ses kayıtları. İster video çekiyor olun ister görüntülü bir arama yapın, bu mikrofon sayesinde sesler çok daha net bir şekilde algılanıyor ve kaydediliyor. Özellikle arka plandaki sesleri daha iyi yakalayarak, videolarınıza ve ses kayıtlarınıza daha gerçekçi bir boyut katıyor.
iPhone 11 serisinden itibaren, bu mikrofonun konumu biraz değişerek kamera modülünün alt sağ köşesine taşındı. Ancak işlevi hala aynı. Yeni tasarımla birlikte, mikrofonun ses toplama performansı da iyileştirilmiş olabilir.