iPhone Telefonların Arka Kamerasının Yanındaki Küçük Delik Bu İşe Yarıyor: İlk Kez Duyacaksınız

Peki bu mikrofon neden bu kadar önemli? Cevap oldukça basit: Net ve doğru ses kayıtları. İster video çekiyor olun ister görüntülü bir arama yapın, bu mikrofon sayesinde sesler çok daha net bir şekilde algılanıyor ve kaydediliyor. Özellikle arka plandaki sesleri daha iyi yakalayarak, videolarınıza ve ses kayıtlarınıza daha gerçekçi bir boyut katıyor.