İnternetten Satın Aldığı İç Çamaşırını Giyen Kadın Hamile Kaldı!

Çin'de bir kadın, kızının internetten sipariş ettiği iç çamaşırını giydikten sonra hamile kaldığı iddiasıyla dava açtı. Ülkede infial yaratan bu durum, dünyanın birçok noktasında iç çamaşırlarının bulunduğu kargo poşetlerinin yırtılarak açıldığını gözler önüne serdi. Uzmanlar, iç çamaşırına sperm örneği bulaştırıldığından şüphelenirken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

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İnternetten Satın Aldığı İç Çamaşırını Giyen Kadın Hamile Kaldı! - Resim: 1

Çin'de görülen bir dava, dünyanın tamamında büyük yankı uyandırdı.

Çinli bir şirketin internet sitesinden iç çamaşırı sipariş eden kadın, bir süre sonra kızının bu iç çamaşırlarını giydiği için hamile kaldığını iddia ederek şirketin müşteri temsilcilerine ulaştı.

Müşteri temsilcisi, şikayetçi kadını bu durumun mümkün olmayacağına inandırmak için yoğun bir çaba harcasa da, kadın kızının hamile kalmasının tek yolunun bu olduğunu belirterek şikayetini sürdürdü. Şirket yetkilileri kadının anlattıklarının fizyolojik olarak imkansız olduğunu iddia ederken, bazı uzmanlar ise dünyanın birçok bölgesinde internetten alınan iç çamaşırlarının kargolama aşamasında tahrip edildiğini, bu nedenle iç çamaşırına sperm örneği bulaşmış olabileceğini öne sürdü. Şirket ve şikayetçi kadın arasında yaşanan yeni yazışmalar ise olayın çok daha farklı bir boyuta ulaştığını gösterdi.

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