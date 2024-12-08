İnternetten Hastalık Araştıranlar Yandı! Uzmanı Hayati Tehlikesini Açıkladı
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Yılık, sosyal medyanın sağlık üzerindeki etkileri hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
Antalya’da gerçekleşen 18. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Yılık, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.
"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
Doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığını belirten Prof. Dr. Yılık, bu durumun hastalar ve doktorlar arasındaki iletişimi olumsuz etkilediğini ifade etti. Sosyal medya platformlarında yayılan yanlış ve yanıltıcı içeriklerin, hastaların sağlık durumlarını daha da kötüleştirebileceğini söyleyen Yılık, "Sağlık konusunda güvenilir kaynaklara yönelmek hayati önem taşıyor" dedi.
Toplumda farkındalık oluşturmanın, sosyal medya kullanımında bilinçli olmanın ve doğru bilgiye erişim için uzmanların görüşlerine başvurmanın gerekliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılık, bu konuda hem bireylerin hem de sağlık sektörünün üzerine düşen sorumlulukları olduğunu dile getirdi.
“KAYGI BOZUKLUĞU ARTIYOR”
Sosyal medya aracılığıyla hastalık araştırılmasının kişilerde olumsuz sonuçlara yol açtığını belirten Prof. Dr. Yıllık, şunları söyledi:
İnternet, bilgiye erişimi kolaylaştırıyor ancak aynı zamanda yanlış bilgilerle dolu bir mecra haline geldi. Sosyal medyada okunan hastalık belirtileri, bireylerin kendilerinde bu rahatsızlıkların olduğunu düşünmesine yol açabiliyor. Bu durum, kaygı bozukluğunu artırıyor ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Tıp fakültesindeyken, hastalıkları öğrenirken bu tür semptomlara sahip olduğumuzu zannettiğimiz hafif bir versiyonunu biz de yaşardık.
"YANLIŞ BİLGİ TEDAVİ ŞANSINI KAÇIRIYOR"
Hastaların kendilerine sosyal medyadan gördükleri bilgilerle teşhis koydukları ve bu şekilde doktorlara başvurulduğunu söyleyen Yıllık, tedavi sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı. Yıllık, “Bazı hastalar, sosyal medyada gördükleri yanlış bilgilerle hareket ediyor. Doktor önerilerini reddederek tedavi şanslarını kaybediyorlar. Sağlık profesyonellerine danışmadan kendi kararlarınızı uygulamak, ciddi sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.
"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"
İlaçlar ve tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıllık, doğru bilgilere doğru kaynaklardan erişilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bir ilaç ya da tedavi yöntemi, güvenilir olduğu kanıtlandıktan sonra kullanıma girer. Prospektüslerde yer alan komplikasyonların görülme olasılığı genelde çok düşüktür” dedi. Yıllık, doktorların önerilerine güvenilmesi gerektiğini ve hastaların tek başına hareket etmemesi gerektiğini söyledi. Uzman isim, erken teşhisin de öneminin altını çizerek hayati önem taşıdığını vurguladı.
"DOĞRU BİLGİYE ULAŞIM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
Sağlık sorunlarının belirsiz kaynaklar yerine mutlaka doktorlara danışılması ve ona göre yönlendirilmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Levent Yılık, “Sağlık konusunda sosyal medya bilgileriyle hareket etmek yerine uzman doktorlara danışın. Sosyal medyada kurumsal hastaneler ve üniversiteler tarafından yayınlanan bilgilere güvenebilirsiniz, ancak kişisel paylaşımlara temkinli yaklaşın” diye konuştu.