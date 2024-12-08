İnternetten Hastalık Araştıranlar Yandı! Uzmanı Hayati Tehlikesini Açıkladı

Antalya’da gerçekleşen 18. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Yılık, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığını belirten Prof. Dr. Yılık, bu durumun hastalar ve doktorlar arasındaki iletişimi olumsuz etkilediğini ifade etti. Sosyal medya platformlarında yayılan yanlış ve yanıltıcı içeriklerin, hastaların sağlık durumlarını daha da kötüleştirebileceğini söyleyen Yılık, "Sağlık konusunda güvenilir kaynaklara yönelmek hayati önem taşıyor" dedi.

Toplumda farkındalık oluşturmanın, sosyal medya kullanımında bilinçli olmanın ve doğru bilgiye erişim için uzmanların görüşlerine başvurmanın gerekliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılık, bu konuda hem bireylerin hem de sağlık sektörünün üzerine düşen sorumlulukları olduğunu dile getirdi.