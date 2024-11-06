İnternetten Gördü, Şimdi Köşeyi Döndü: Sarı, Beyaz, Pembe ve Siyah Rengini Ekiyor, Yılda 5 Kez Hasat Ediyor

4 ÇEŞİT YETİŞTİRİYOR

Dört çeşit ejder meyvesi yetiştirdiğini anlatan Kılıç, kırmızı renkte olan çeşitlerin pastanelerde tercih edildiğini söyledi. "Sarı, beyaz, pembe ve siyah olmak üzere dört farklı türü yetiştiriyoruz. Her birinin tadı, aroması ve şeker oranı farklı. Özellikle kırmızı olanlar pastanelerde renklendirme amaçlı tercih ediliyor. Beyaz türünün ise şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği biliniyor, bu nedenle bu meyve daha çok sağlık sorunları olanlar tarafından tercih ediliyor" şeklinde konuştu.