İnternetten Gördü, Şimdi Köşeyi Döndü: Sarı, Beyaz, Pembe ve Siyah Rengini Ekiyor, Yılda 5 Kez Hasat Ediyor
Berberlik yapan Mehmet Kılıç, internette gördüğü ejder meyvesini evinin bahçesinde tek bir fideyle yetiştirmeye başladı. Şimdi taleplere yetişemeyen Kılıç, 210 metrekarelik serasında seri üretim yapıyor.
Kaynak: İHA
Bilecik’in Bayırköy Beldesi'nde berberlik yapan Mehmet Kılıç, internette gördüğü ejder meyvesini kendi bahçesinde yetiştirmeye başladı. İlk olarak tek bir fide ile deneme yapan Kılıç, bugün 210 metrekarelik serasında seri üretim yapıyor.
Bölgenin iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayan ejder meyvesinin ana vatanına göre daha kaliteli olduğunu belirten Kılıç, daha büyük bir sera kurarak üretimi artırmayı hedeflediğini dile getirdi.
Kılıç, "Ejder meyvesini ilk kez dört yıl önce internette gördüm ve ilgimi çekti. Evin önündeki bahçemde küçük bir sera kurarak denemeye karar verdim. İlk denemelerimde birkaç numune meyve aldım. Bölgede yetişebileceğini düşünerek 210 metrekarelik bir sera kurdum ve bu yıl tamamen verimli hale geldi" ifadelerini kullandı.
"ÇAPA, KAZMA DERDİ YOK BAKIMI ÇOK KOLAY"
Mehmet Kılıç, meyvenin bakımının da oldukça kolay olduğunu belirterek "Bir çapa veya kazma derdi yok, ayrıca hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvan gübresi kullanarak yetiştiriyoruz. Meyveye büyük ilgi var; bölgemizde ejder meyvesi bilinmediği için pek çok kişi merakla seramızı ziyaret ediyor" dedi.
4 ÇEŞİT YETİŞTİRİYOR
Dört çeşit ejder meyvesi yetiştirdiğini anlatan Kılıç, kırmızı renkte olan çeşitlerin pastanelerde tercih edildiğini söyledi. "Sarı, beyaz, pembe ve siyah olmak üzere dört farklı türü yetiştiriyoruz. Her birinin tadı, aroması ve şeker oranı farklı. Özellikle kırmızı olanlar pastanelerde renklendirme amaçlı tercih ediliyor. Beyaz türünün ise şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği biliniyor, bu nedenle bu meyve daha çok sağlık sorunları olanlar tarafından tercih ediliyor" şeklinde konuştu.