İnternetinde Sürekli Sorun Yaşayanlara Basit Tüyo: Kopmayı Önlüyor, Hızını Uçuruyor!

FOLYO İLE DAHA GÜÇLÜ OLUYOR

Araştırma, alüminyum folyonun kablosuz sinyalleri belirli yönlere odaklayarak güçlendirdiğini ortaya koydu. Bu yöntem sayesinde evin her köşesinde daha verimli bir Wi-Fi bağlantısı sağlanabiliyor. Özellikle apartman daireleri gibi küçük yaşam alanlarında, sinyallerin daha etkin yönlendirilmesine katkı sağladığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, folyonun yönlendiricinin arkasına yerleştirilmesi yeterli. Bu sayede, evin boyutuna ve iç mekan düzenine bağlı olarak sinyaller daha kontrollü bir şekilde dağıtılabiliyor.