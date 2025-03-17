Instagram'dan Fenomenlere Kötü Haber! Bütün Kullanıcıları Etkileyecek Özellik Geliyor
Instagram'dan fenomenlere kötü haber geldi. Instagram, Reels videoları için yeni bir hızlandırma özelliğini hayata geçiriyor. Kullanıcılar artık videoları 2x hızında izleyebilecek ve bu da fenomenlerin videolarının izlenme sürelerinin kısalmasına neden olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Instagram, Reels videoları için yeni bir hızlandırma özelliğini duyurdu. Kullanıcılar artık videoları 2x hızında izleyebilecek, böylece içerikleri daha kısa sürede tüketme fırsatı yakalayacak. Bu yenilik, özellikle fenomenleri daha dinamik içerikler üretmeye zorlayacak.
Kısa sürede daha fazla video izleme imkanı sunan hızlandırma seçeneği, izleme deneyimini daha akıcı hale getirirken içerik üreticilerinin videolarının izlenme süreleri kısalacak. Peki Reels hızlandırma özelliği nasıl açılır? İşte detaylar...
REELS HIZLANDIRMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
Reels kayıt ekranına girin
Hız seçenekleri arasından 2x ayarını seçin
Videolarınızı daha hızlı çekin ve paylaşın