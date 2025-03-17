Instagram'dan Fenomenlere Kötü Haber! Bütün Kullanıcıları Etkileyecek Özellik Geliyor

Instagram, Reels videoları için yeni bir hızlandırma özelliğini duyurdu. Kullanıcılar artık videoları 2x hızında izleyebilecek, böylece içerikleri daha kısa sürede tüketme fırsatı yakalayacak. Bu yenilik, özellikle fenomenleri daha dinamik içerikler üretmeye zorlayacak.