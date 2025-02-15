Instagram'a Yeni Buton Geliyor: Sosyal Medya İyice Karışacak

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a, yeni güncelleme geliyor. Bu yenilikle birlikte, sosyal medyada etkileşim kurma şekli kökten değişecek. Artık Instagramda kullanıcılar, ilgilenmediği ya da beğenmediği yorumlara karşı 'Dislike' (beğenmeme) butonunu kullanabilecek.

Bu özellik, hem Reels, hem de Feed gönderilerinde kullanılabilecek. Test sürecinde olan özellik şu anda sınırlı kullanıcı grubuyla yürütülüyor.