Instagram'a Yeni Buton Geliyor: Sosyal Medya İyice Karışacak
Instagram'a kullanıcıların belirli yorumları beğenmediklerini veya uygun bulmadıklarını özel olarak belirtmelerine olanak tanıyan yeni bir "dislike" butonu geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a, yeni güncelleme geliyor. Bu yenilikle birlikte, sosyal medyada etkileşim kurma şekli kökten değişecek. Artık Instagramda kullanıcılar, ilgilenmediği ya da beğenmediği yorumlara karşı 'Dislike' (beğenmeme) butonunu kullanabilecek.
Bu özellik, hem Reels, hem de Feed gönderilerinde kullanılabilecek. Test sürecinde olan özellik şu anda sınırlı kullanıcı grubuyla yürütülüyor.
DİSLİKE BUTONU GELİYOR
Beğenmeme butonu sayesinde, kullanıcılar artık beğenmedikleri yorumlara doğrudan tepki verebilecek. Bu sayede, olumsuz ve yapıcı olmayan yorumlar daha görünür hale gelecek ve platform daha sağlıklı bir tartışma ortamına kavuşabilecek. Beğenmeme butonu, bot hesapların ve spam yorumların tespit edilmesini kolaylaştırarak ve platformdaki spam oranını azaltacak.
DİSLİKE BUTONU NASIL ÇALIŞACAK?
Beğenmeme sayısı herkese açık olmayacak. Bu sayede kullanıcılar, beğenmedikleri yorumları gizlice işaretleyebilecek ve olumsuz etkileşimlerden kaçınabilecek. Algoritma, beğenilmeyen yorumları tespit ederek, bu yorumların görünürlüğünü azaltacak. Böylece kullanıcılar, daha çok beğenilen ve olumlu yorumlarla karşılaşacak.