Instagram Kapandığı İçin Depresyona Giren Gençler Mutlaka Tüketsin: İşte Akıl Sağlığına İyi Gelen O Besinler

Yetersiz ve dengeli beslenmeme, mental ve ruhsal hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Yapılan araştırmalara göre obezite, diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, anksiyete gibi hastalıkların oluşmasında beslenmede pay sahibi.

Dyt. Kübra Sert, “Tükettiğimiz besinlerin beden sağlığımıza olduğu kadar ruh sağlığımıza etkileri de çok önemli” diyerek doğru besin tercihleriyle depresyon, anksiyete gibi duygu durum bozukluklarının etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu söyledi. İşte akıl sağlığına iyi gelen, depresyon ve anksiyete gibi hastalıklara karşı etkili olan o besinler: