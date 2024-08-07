Instagram Kapandığı İçin Depresyona Giren Gençler Mutlaka Tüketsin: İşte Akıl Sağlığına İyi Gelen O Besinler
Depresyon ve anksiyeteye karşı iyi gelen besinler belli oldu. Bu besinler, Instagram kapandığı için depresyona giren gençlere de iyi gelecek. Dyt. Kübra Sert, depresyon ve anksiyeteye karşı iyi gelen besinleri sıraladı.
Instagram’ın erişime engellenmesi, özellikle Z kuşağı gençlerini derinden etkilemiş, birçok genç Instagram kapandığı için depresyona girdiğini söylemişti. Depresyon ve anksiyeteye karşı iyi gelen besinler açıklandı.
Yetersiz ve dengeli beslenmeme, mental ve ruhsal hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Yapılan araştırmalara göre obezite, diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, anksiyete gibi hastalıkların oluşmasında beslenmede pay sahibi.
Dyt. Kübra Sert, “Tükettiğimiz besinlerin beden sağlığımıza olduğu kadar ruh sağlığımıza etkileri de çok önemli” diyerek doğru besin tercihleriyle depresyon, anksiyete gibi duygu durum bozukluklarının etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu söyledi. İşte akıl sağlığına iyi gelen, depresyon ve anksiyete gibi hastalıklara karşı etkili olan o besinler:
KAKAO
Endorfin salgılanmasına destek olan kakao kişinin kendini mutlu hissetmesini sağlar. Yeterli porsiyonlarda çikolata tüketimi hem lezzetiyle hem kokusuyla mideyi ve beyni besler. Güçlü bir antioksidan içeriğine sahip çikolatanın yapılan bazı çalışmaların sonucunda kalp hastalıkları üzerindeki olumlu etkileri gözlemlendi.
BALIK
Deniz ürünleri tüketimi vücuttaki serotonin miktarını artırarak, ruh hali üzerinde olumlu etkiler gösteriyor. Bunun yanında artan omega-3 alımıyla beraber uyku ve iştah kontrolünün sağlamsına fayda gösterir.
MEYVE-SEBZELER
Antioksidan içeriği yüksek olan besinlerdir. Vücuttaki inflamasyon seviyelerini düşürücü etki gösterir. Özellikle muz tüketimi, yüksek potasyum içeriğinden kaynaklı sinir sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. İlkbahar ve yaz döneminde bollaşıp çeşitlenen meyve ve sebzeleri tüketmenin depresyon ve duygu durum bozuklukları üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.
FERMENTE GIDALAR
Sindirim sistemiyle bağlantılı olarak, fermente gıdaların tüketimi zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Vücuttaki serotoninin yüzde 90’ı bağırsaklarda üretiliyor. Bağırsak sağlığı, iyi bir ruh haline sahip olmak için önem taşıyor. Yoğurt, kefir, kombu çayı, turşu gibi fermente gıdalar, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkileyerek ruh halini düzenlemeye katkı sağlıyor.
SU
Yeterli su tüketimi, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışabilmesi için oldukça önemli. Günlük olarak; “Kilo x 30” kuralı ile günlük tüketmeniz gereken su miktarını bulabilirsiniz. Duygu durum bozuklukları ve günlük motivasyon içinde yeterli miktarda su tüketimi olmazsa olmazdır. Yapılan bazı çalışmalarda; yüzde 5’lik su kaybının bile dikkat bozukluklarına neden olarak ruh halini olumsuz etkilediği gözlemlendi. Bu nedenle yeterli su tüketimi mutlu hissetmeyi sağlıyor.