İnsanlar En Çok Hangi Yaşta Mutsuz Hissediyor? Bilim İnsanları Açıkladı

Dartmouth College'de ekonomi profesörü olan David Blanchflower, insan davranışlarını ölçmek amacıyla onların en çok hangi yaşta mutsuz hissettiklerini mercek altına aldı. 132 ülkeden gelen verileri inceleyen ekip, insanlarda mutsuzluk yaşının kaç olduğunu tespit etti.

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İnsanlar En Çok Hangi Yaşta Mutsuz Hissediyor? Bilim İnsanları Açıkladı - Resim: 1

İnsanların hafızası, geçmişi güzel hatırlamaya yatkındır. Bu nedenle birçok insan, geçmiş yıllardaki hayatına gıpta ile bakar ve çocukluğunda dünyanın çok daha iyi bir yer olduğunu düşünür.

Bu davranış kimi zaman doğrularla bağlantılı olsa da, yaşlandıkça mutsuz hissetmemiz insan doğası için oldukça sıradan bir durumdur. Mutsuzluk seviyemizin ekonomik davranışlarımız üzerine etkilerini inceleyen ABD'li profesör David Blancflower, insanların en mutsuz hissettiği yaşı tespit etmek için 132 ülkeden gelen farklı verileri inceledi.

MUTSUZLUK YAŞI 47-48

Bir ekiple birlikte yüz binlerce veriyi inceleyen ve bunları sınıflandıran Blancflower, gelişmiş ülkelerde mutsuzluk yaşının 47,2 yıl olduğunu, gelişmemiş ülkelerde ise 48 yıl olarak tespit edildiğini açıkladı. Çalışmaya katılan genç ve yaşlı insanlar, 40'lı yaşlarındaki insanlara göre çok daha mutlu hissettiklerini belirtirken, bu mutsuzluğa sebep olarak orta yaş sendromu gösterildi.

Uzman isim, çalışmanın ardından yayınladığı mesajda insanların neden mutsuz hissettiğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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