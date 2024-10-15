İnsanın Ömrünü Yiyip Bitiren 4 Alışkanlık: Resmen Bitkisel Hayatın Belirtileriymiş

1- MERAK EKSİKLİĞİ VE DÜNYAYA KARŞI İLGİSİZLİK

Çocuk gelişim uzmanlarına göre, zeki bireylerde görülen ilk belirti meraktır. Albert Einstein, “Özel bir yeteneğim yok, sadece meraklıyım” demiştir. Psikologlar, merakın yüksek zekanın önemli bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Bu nedenle merak eksikliği, çevreye ve yeniliklere karşı ilgisiz olmak, düşük zeka ile ilişkilendirilir. Bir insan çevresine merak duymuyor, yeni bilgileri keşfetme isteği taşımıyorsa, bu durum zekâ seviyesinin düşük olabileceğini gösterebilir.