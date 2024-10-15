İnsanın Ömrünü Yiyip Bitiren 4 Alışkanlık: Resmen Bitkisel Hayatın Belirtileriymiş
Psikologlar ve gelişim uzmanları, insan hayatında eksikliği olan bazı belirtilere karşı uyarılarda bulunarak, kişilerin kaçınması gereken 4 alışkanlığı açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hayat tarzı, zeka seviyesi, hedefler, birçok farklı davranışla bağlantılı olarak değişebilir. Fakat öyle alışkanlıklar var ki, insanların bunlardan kesinlikle uzak durması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, bazı davranışlar düşük zeka seviyesine işaret edebilir. İşte dikkat edilmesi gereken 4 önemli davranış:
1- MERAK EKSİKLİĞİ VE DÜNYAYA KARŞI İLGİSİZLİK
Çocuk gelişim uzmanlarına göre, zeki bireylerde görülen ilk belirti meraktır. Albert Einstein, “Özel bir yeteneğim yok, sadece meraklıyım” demiştir. Psikologlar, merakın yüksek zekanın önemli bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Bu nedenle merak eksikliği, çevreye ve yeniliklere karşı ilgisiz olmak, düşük zeka ile ilişkilendirilir. Bir insan çevresine merak duymuyor, yeni bilgileri keşfetme isteği taşımıyorsa, bu durum zekâ seviyesinin düşük olabileceğini gösterebilir.
2 - ERTELEME ALIŞKANLIĞI
Erteleme, modern yaşamın en yaygın sorunlarından biridir. Uzmanlar, erteleme alışkanlığını da düşük zeka ile ilişkilendiriyor. Kişinin sürekli olarak işlerini ertelemesi, planlama becerilerinin zayıf olduğunu ve zamanı etkili kullanamadığını gösterir. Zeki insanlar, işlerini belirli hedeflere bölerek aşamalar halinde tamamlar. Kronik erteleme ise, hem üretkenliği düşürür hem de uzun vadede strese yol açar.
3- DİNLEME YETENEĞİNDE ZAYIFLIK
Bir kişi konuşurken sadece cevap vermeyi bekleyip, aktif olarak dinlemiyorsa bu düşük zekanın bir işareti olabilir. Dinlemek, yalnızca söylenenleri duymak değil, anlamak ve yorumlayabilmeyi gerektirir. Dinleme becerisi güçlü olan bireyler, diyalog sırasında önemli noktaları kaçırmaz ve karşısındaki kişiyi etkili bir şekilde takip eder. Zayıf dinleme becerisi, bilişsel yeteneklerin yeterince gelişmediğine işaret edebilir.
4- KİŞİNİN KENDİNE YABANCI OLMASI
Kişisel farkındalık, bir insanın kendi güçlü ve zayıf yönlerini fark etme kapasitesidir. Zeki insanlar, kendilerini doğru bir şekilde analiz edebilir ve kendilerine karşı dürüst olabilirler. Ancak, kişisel farkındalık konusunda zayıf olan bireyler, entelektüel gelişim açısından dezavantajlı olabilir. Yüksek zekanın önemli bir göstergesi, bireyin kendini sürekli sorgulayıp geliştirme çabasıdır.