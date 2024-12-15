İnsanı Hayattan Bezdiren Burçlar Belli Oldu: Kadir Kıymet Nedir Bilmiyorlar

İLİŞKİLERİNİ YARIŞ GİBİ GÖREBİLİYORLAR

Koç burcu, özgürlük ve bağımsızlık tutkularıyla bilinir. Bu özellikleri, eşlerinin ihtiyaçlarını geri planda bırakmalarına neden olabilir. Hayatlarını sürekli bir mücadele ve yarış alanı gibi gören Koçlar, eşlerinin desteğini bir avantaj olarak algılayabilir ancak bu desteğin kıymetini takdir etmekte zorlanır. Tutkulu olmalarına rağmen, ayrıntılara dikkat etmemeleri nedeniyle eşlerinin çabalarını yeterince fark edemezler.