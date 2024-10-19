İnsan Yüzlü Maymun İlk Kez Ortaya Çıktı: Yarısı İnsan Yarısı Maymun Görenler Gözlerine İnanamadı

Sıkıntılı bir yüz ifadesiyle dikkat çeken bu maymun, insanlara benzerliği sayesinde sosyal medyada gündem oldu. Bu durum, on binlerce ziyaretçinin hayvanat bahçesine akın etmesine neden oldu. 2002 yılından beri burada yaşayan kapuçin maymunu, adını Karayip Denizi'ndeki Margarita Adası’ndan alıyor ve 25-30 yıl arasında bir ömre sahip olabiliyor.