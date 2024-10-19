İnsan Yüzlü Maymun İlk Kez Ortaya Çıktı: Yarısı İnsan Yarısı Maymun Görenler Gözlerine İnanamadı
Yüzünün insana benzetilmesiyle gündeme gelen 19 yaşındaki erkek maymun ilk kez ortaya çıktı. Yarı insan yarı maymunu görenler gözlerine inanamadı. Saldırgan olduğu söylenenen maymunun daha önce iki dişi eşe sahip olduğu fakat onların yaşamını yitirdiği açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin’in doğusundaki Tianjin Hayvanat Bahçesi, yarı insan yarı maymun ortaya çıktı. İnsan yüzlü maymunu görenler gözlerine inanamadı. Saldırgan bir doğaya sahip olduğu belirtilen bu maymunun, daha önce iki dişi eşe sahip olduğu fakat onların yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.
Hayvanat bahçesinin sözcüsü yaptığı açıklamada, “Maymun çok enerjik ve kavgacı. Çamurla oynamayı ve Hindistan cevizlerini ezmeyi seviyor” dedi. 2016 yılında getirilen üç genç kapuçin maymununun, henüz çiftleşecek kadar olgunlaşmadığı belirtildi. Sözcü, “Genç maymunlar olgunlaştığında, insan yüzlü maymunumuzla arasında bir kimya oluşmasını umuyoruz. Böylece sonunda bir eşe sahip olabilir” şeklinde konuştu.
Sıkıntılı bir yüz ifadesiyle dikkat çeken bu maymun, insanlara benzerliği sayesinde sosyal medyada gündem oldu. Bu durum, on binlerce ziyaretçinin hayvanat bahçesine akın etmesine neden oldu. 2002 yılından beri burada yaşayan kapuçin maymunu, adını Karayip Denizi'ndeki Margarita Adası’ndan alıyor ve 25-30 yıl arasında bir ömre sahip olabiliyor.