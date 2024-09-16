İnsan Yaşıyla 152 Yaşındaydı: Dünyanın En Yaşlı Kedisi Öldü

İNSAN YAŞIYLA 152 YAŞINDAYDI

Brisset, Rosie'nin yaşı hakkında yaptığı açıklamada, kedisinin insan yaşıyla kıyaslandığında 152 yaşına denk geldiğini söyledi. Ancak Rosie'nin bu rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedilmedi. Brisset, kedisinin dünyanın en yaşlı kedisi unvanını resmi olarak almak için Guinness'e başvuruda bulunmamıştı.

GUINNESS'E GEÇEN KEDİ 38 YIL YAŞADI

Guinness'e göre, şu anda dünyanın en yaşlı kedisi unvanına sahip olan Flossie isimli kedi, 28 yaşında. Guinness Rekorlar Kitabı'na kayıtlanmış olan en yaşlı kedi ise 38 yaşında hayatını kaybeden Creme Puff adlı kediydi. Rosie’nin uzun ömrü, kedilerde nadir görülen bir yaş sınırına işaret ederken, bu tür vakalar hayvanseverler arasında büyük ilgi uyandırıyor.