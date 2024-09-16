İnsan Yaşıyla 152 Yaşındaydı: Dünyanın En Yaşlı Kedisi Öldü
İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan Rosie isimli kedi, 33 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Resmi kayıtlara geçmemiş olsa da Rosie, dünyanın en yaşlı kedisi olarak biliniyor. Rosie'nin sahibi, 73 yaşındaki Lila Brisset, 1990'lı yıllarda sahiplendiği kedisinin bu yaşa kadar ulaşmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.
İNSAN YAŞIYLA 152 YAŞINDAYDI
Brisset, Rosie'nin yaşı hakkında yaptığı açıklamada, kedisinin insan yaşıyla kıyaslandığında 152 yaşına denk geldiğini söyledi. Ancak Rosie'nin bu rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedilmedi. Brisset, kedisinin dünyanın en yaşlı kedisi unvanını resmi olarak almak için Guinness'e başvuruda bulunmamıştı.
GUINNESS'E GEÇEN KEDİ 38 YIL YAŞADI
Guinness'e göre, şu anda dünyanın en yaşlı kedisi unvanına sahip olan Flossie isimli kedi, 28 yaşında. Guinness Rekorlar Kitabı'na kayıtlanmış olan en yaşlı kedi ise 38 yaşında hayatını kaybeden Creme Puff adlı kediydi. Rosie’nin uzun ömrü, kedilerde nadir görülen bir yaş sınırına işaret ederken, bu tür vakalar hayvanseverler arasında büyük ilgi uyandırıyor.