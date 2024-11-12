İnsan Sevmeyen Kan Grupları Belli Oldu: Yalnızlığa Aşıklar Kimseyi İstemiyorlar

Bu durumun nedenleri üzerine yapılan araştırmalar, hem genetik hem de çevresel faktörlerin bir araya gelerek bu eğilimi şekillendirebileceğini gösteriyor. Bilim insanları, B kan grubuna sahip bireylerin beyin yapılarında ve sinir sistemlerinde farklılıklar olabileceğini düşünüyor. Bu farklılıklar, sosyal etkileşimlere karşı daha az duyarlı olmalarına neden olabilir.