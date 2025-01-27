İnşaat İşçileri Buldu! 200 Yıllık Cadı Şişesinden Çıkan Ağızları Açıkta Bıraktı

CADI ŞİŞESİ NEDİR?

"Cadı şişesi" olarak bilinen bu tür nesneler, kötü ruhları ve hastalıkları uzak tutmak amacıyla evlerin altına gömülürdü. IFLScience'a göre, bu şişeler genellikle hayvan kemikleri gibi katı kalıntılar içerse de, Lincolnshire bölgesindeki örneklerde idrar, yaprak, ot ve çiçek gibi doğal malzemelere de rastlanıyor. Şişenin, denizcilerin güvenli bir şekilde geri dönmeleri için evlerinin altına gömdükleri bir tür koruma aracı olması da mümkün.

ÜNİVERSİTEDE SERGİLENECEK

Yaklaşık 200 yıl önce gömüldüğü tahmin edilen şişe, haziran ayında Lincoln Üniversitesi'nde sergilenecek. Sergi sonrasında ise tarihi nesne, bulunduğu araziye ait olduğu için mülk sahibine geri teslim edilecek.