İnşaat İşçileri Buldu! 200 Yıllık Cadı Şişesinden Çıkan Ağızları Açıkta Bıraktı
Birleşik Krallık'ın Lincolnshire bölgesinde gerçekleştirilen inşaat çalışmaları sırasında ilginç bir keşif yapıldı. İşçilerin toprak altında bulduğu eski bir şişe, yapılan incelemeler sonucunda 200 yıllık bir "cadı şişesi" olduğu ortaya çıktı. Şişenin içinden çıkan ise ağızları açık bıraktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl Lincolnshire'da bir inşaat sırasında ortaya çıkan şişe, mülk sahibinin dikkatini çekti. Şişenin tarihi bir öneme sahip olabileceğini düşünen mülk sahibi, Lincoln Üniversitesi ile iletişime geçti. Üniversitenin Kültürel Mirasın Korunması bölümünden Josephine McKenzie, şişeyi öğrenci projesi olarak ele aldıklarını ve nesnenin hem büyüleyici hem de nadir bir eser olduğunu belirtti.
ŞİŞE DETAYLI BİR ŞEKİLDE İNCELENDİ
Projeyi yöneten üçüncü sınıf öğrencisi Zara Yeates, şişeyi detaylı bir şekilde inceledi. Farklı dalga boylarında ışık kullanarak yapılan analizler sonucunda, şişenin içinde alkol değil büyük ölçüde idrar olduğu tespit edildi.
İÇİNDEN ÇIKAN ŞAŞIRTTI
Yeates, işçilerin ilk etapta şişeyi rom sanıp içmeyi planladığını belirterek, "Neyse ki proje müdürü şişenin içeriğinin idrar olduğunu fark etti ve işçileri durdurdu" dedi. Uzmanlar, şişenin o dönemde kötülüklerden korunmak için yer altına gömülen bir "cadı şişesi" olduğunu düşünüyor.
CADI ŞİŞESİ NEDİR?
"Cadı şişesi" olarak bilinen bu tür nesneler, kötü ruhları ve hastalıkları uzak tutmak amacıyla evlerin altına gömülürdü. IFLScience'a göre, bu şişeler genellikle hayvan kemikleri gibi katı kalıntılar içerse de, Lincolnshire bölgesindeki örneklerde idrar, yaprak, ot ve çiçek gibi doğal malzemelere de rastlanıyor. Şişenin, denizcilerin güvenli bir şekilde geri dönmeleri için evlerinin altına gömdükleri bir tür koruma aracı olması da mümkün.
ÜNİVERSİTEDE SERGİLENECEK
Yaklaşık 200 yıl önce gömüldüğü tahmin edilen şişe, haziran ayında Lincoln Üniversitesi'nde sergilenecek. Sergi sonrasında ise tarihi nesne, bulunduğu araziye ait olduğu için mülk sahibine geri teslim edilecek.