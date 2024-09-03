İngiliz Turist Türkiye'de Gördüklerine İnanamadı: "20 Yıldır Geliyordum , Artık Gelmeyeceğim"

Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye, son günlerde ziyaretçilerini olumsuz anlamda şaşırtmaya devam ediyor.



Türkiye'de görülen yüksek enflasyonun ardından, tatil bölgelerinde uygulanan fahiş zam politikaları turistleri adeta şaşkına çevirmiş durumda. Son olarak İngiliz blog yazarı Hayley Duffy'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, internette milyonlarca izlenmeye ulaştı.



"YAKINDA KİMSE TÜRKİYE'YE GELMEYECEK"



Tatil için Muğla'nın Dalaman ilçesine giden genç kadın, havalimanında gördüğü fiyatlar karşısında "Bu bir çeşit şaka olmalı" tepkisini verdi. Yaşadığı hayal kırıklığını takipçilerine göstermek için fiyatların görüntüsünü kaydeden Duffy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bir hamburger 20 euro mu? Londra'da bile daha ucuz" ifadelerini kullandı.



Ancak yaşananlar bununla sınırlı değilde, 20 yıldır her sezon Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten genç kadın, yakında Türkiye'deki turizm bölgelerinin hayalet kasabaya dönüşeceğini ve kimsenin Türkiye'ye gelmeyeceğini belirterek, bu durumun nedenlerini sıraladı.