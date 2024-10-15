İnek Sütü, Koyun Sütü, Manda Sütü Değil: En Sağlıklı Süt Bakın Neymiş

İçeriğindeki antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Keçi sütünün, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterol seviyelerini artırma, ayrıca kan basıncını düşürme etkileri de bulunmaktadır. A vitamini açısından zengin olan keçi sütü, göz sağlığı ve bazı kanser türlerinin riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.,

Prof. Dr. Göral, keçi sütündeki yüksek çinkonun, sağlıklı bir cilt elde etmede ve ciltteki yaraların hızlı iyileşmesinde etkili olduğunu belirtti. Türkiye'deki ünlü dondurma markalarının lezzetinin de keçi sütünden kaynaklandığını sözlerine ekledi.