İnek Sütü, Koyun Sütü, Manda Sütü Değil: En Sağlıklı Süt Bakın Neymiş
İnek, manda ve koyun sütlerinin birbirinden farklı besin değerlerine sahip olduğuna değinen Prof. Dr. Vedat Göral, en sağlıklı sütü açıkladı.
Kaynak: İHA
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, inek, keçi, koyun ve manda sütlerinin besin değerleri açısından farklılıklarına dikkat çekti. Sütün temel bileşenlerinin su, yağ, protein, laktoz ve bazı vitaminler ile minerallerden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Göral, en faydalı sütü açıkladı.
Uzun yıllardır en çok tüketilen süt türü inek sütü olsa da, günümüzde daha kolay sindirilebilirliği nedeniyle en faydalı süt inek sütü değil.
EN SAĞLIKLI SÜT BELLİ OLDU
Prof. Dr. Göral, keçi sütünün besin içeriğinin sağladığı birçok faydayı da sıraladı. Keçi sütü, sindirim zorluğu yaratan laktoz seviyeleri bakımından daha düşük değerlere sahip olduğu için, sindirimi daha kolaydır. Ayrıca, keçi sütünün daha küçük yağ molekülleri sayesinde sindirim süreci hızlanır.
İçeriğindeki antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Keçi sütünün, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterol seviyelerini artırma, ayrıca kan basıncını düşürme etkileri de bulunmaktadır. A vitamini açısından zengin olan keçi sütü, göz sağlığı ve bazı kanser türlerinin riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.,
Prof. Dr. Göral, keçi sütündeki yüksek çinkonun, sağlıklı bir cilt elde etmede ve ciltteki yaraların hızlı iyileşmesinde etkili olduğunu belirtti. Türkiye'deki ünlü dondurma markalarının lezzetinin de keçi sütünden kaynaklandığını sözlerine ekledi.
ANNE SÜTÜNE EN YAKIN SÜT: KEÇİ SÜTÜ
Prof. Dr. Göral, keçi sütünün doğal olarak homojen bir yapıya sahip olduğunu ve insan sütüne en yakın protein içeriğini barındırdığını ifade etti. Bu durum, keçi sütünü bebekler için anne sütüne en uygun alternatif gıda haline getiriyor. İnek sütü alerji riski taşıdığı için, erken yaşta inek sütü tüketen bebeklerde alerjik ve solunum yolu hastalıkları görülebiliyor. Buna karşılık, keçi sütü inek sütüne nazaran daha az alerjik bir yapıya sahiptir.
Bir bardak keçi sütü, günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 25’ini karşılar ve bu mineral, kemik sağlığını güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, güçlendirilmiş keçi sütü, D vitamini açısından da önemli bir kaynak olup günlük ihtiyacın yüzde 15’ini içerir.