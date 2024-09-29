İncil'de Geçiyordu: Mistik Ağaç Bin Yıllık Tohumla Yeniden Yetiştirildi!
Uluslararası bir araştırma ekibi, İncil'de şifalı özellikleri olduğuna inanılan kayıp bir bitkiyi yeniden yetiştirmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve İsrail'den bilim insanlarının katıldığı bu projede, Sheba adı verilen mistik bitki hayata döndürüldü. Bu bitki, 40 yıl önce Yahudiye çölündeki bir mağarada bulunan yaklaşık 1000 yıllık tohumlardan filizlendi.
Kaynak: Euronews
Araştırmalar sonucunda, Sheba bitkisinin yapraklarının ve reçinesinin, iltihap önleyici ve kanser karşıtı özelliklere sahip olduğu bilinen pentasiklik triterpenoid adı verilen doğal bir bileşik içerdiği ortaya çıktı. Bu bitki, aynı zamanda skualen adı verilen güçlü bir antioksidan barındırıyor. Skualen, cilt tedavilerinde sıkça kullanılan etkili bir bileşen olarak biliniyor.
İNCİL'DE BAHSEDİLEN MİSTİK "TSORİ AĞACI"
Araştırma ekibi, bin yıllık bu tohumları "tsori ağacı" olarak bilinen İncil’de geçen bir bitkiye ait olabileceğini düşünüyor. Kimyasal analizler ve DNA çalışmaları, Sheba’nın aromatik reçineleriyle tanınan Commiphora cinsine ait olduğunu gösterdi. Bu cins, İncil'de bahsedilen diğer şifalı bitkilerle de ilişkilendiriliyor.
Sheba bitkisi üzerinde yapılan analizler, bu bitkinin genetik yapısının benzersiz olduğunu gösterdiği için türü tam olarak belirlenemiyor. Ancak araştırmacılar, yıllar içinde soyunun tükendiğine inanılan bu bitkinin, İncil’deki tsori ağacı olduğuna dair güçlü kanıtlara sahip.
1000 YILLIK TOHUM NASIL HAYATA DÖNDÜ?
Araştırmacılar, bin yıl önce bir insan ya da hayvan tarafından yenilen bu tohumun dışkı yoluyla mağaraya bırakıldığını ve günümüze kadar korunarak ulaşmış olabileceğini belirtiyorlar. 14 yıllık bir çalışmanın ardından üç metrelik bir ağaca dönüşen Sheba, tarihi ve tıbbi önemiyle dikkat çekiyor.
Sheba’nın eşsiz özellikleri, bilim dünyasında doğal tedavi yöntemlerine yeni bir soluk getirebilir. Kanser karşıtı ve iltihap önleyici bileşenler içermesi, bu bitkinin modern tıpta önemli bir yere sahip olabileceğini gösteriyor.