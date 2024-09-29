İncil'de Geçiyordu: Mistik Ağaç Bin Yıllık Tohumla Yeniden Yetiştirildi!

İNCİL'DE BAHSEDİLEN MİSTİK "TSORİ AĞACI"

Araştırma ekibi, bin yıllık bu tohumları "tsori ağacı" olarak bilinen İncil’de geçen bir bitkiye ait olabileceğini düşünüyor. Kimyasal analizler ve DNA çalışmaları, Sheba’nın aromatik reçineleriyle tanınan Commiphora cinsine ait olduğunu gösterdi. Bu cins, İncil'de bahsedilen diğer şifalı bitkilerle de ilişkilendiriliyor.

Sheba bitkisi üzerinde yapılan analizler, bu bitkinin genetik yapısının benzersiz olduğunu gösterdiği için türü tam olarak belirlenemiyor. Ancak araştırmacılar, yıllar içinde soyunun tükendiğine inanılan bu bitkinin, İncil’deki tsori ağacı olduğuna dair güçlü kanıtlara sahip.