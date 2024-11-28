İnanmayacaksınız Ama Mantarı Bu Yöntem 1 Yıl Taze Tutuyor

Turşu, Türk mutfağında köklü bir yere sahip olup, her mevsim sofralarımızı zenginleştiren geleneksel bir lezzettir. Özellikle salatalık, lahana, havuç gibi sebzelerle hazırlanan turşular uzun yıllardır tüketilirken, son dönemlerde mantar turşusu da dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Mantar turşusu, hem yapım kolaylığı hem de kendine özgü lezzetiyle tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Doğru koşullarda saklandığında 1 yıl boyunca bozulmadan muhafaza edilebilmesi, bu lezzeti daha da cazip hale getirmektedir.

Mynet.com'daki içeriğe göre; Mantar turşusu yapmak aslında faydalı bir uygulama. Çünkü mantarlar 1 yıl boyunca bozulmuyor.

MALZEMELER



500 gr kültür mantarı

5 tane karanfil

5 tane karabiber

3 defne yaprağı

1 yemek kaşığı kalın tuz

Yeteri kadar sirke



TARİF