İnanmayacaksınız Ama Mantarı Bu Yöntem 1 Yıl Taze Tutuyor
Mantarı 1 yıl boyunca taze tutmak için şeflerin uyguladığı bu yöntemi kesinlikle denemelisiniz
Turşu, Türk mutfağında köklü bir yere sahip olup, her mevsim sofralarımızı zenginleştiren geleneksel bir lezzettir. Özellikle salatalık, lahana, havuç gibi sebzelerle hazırlanan turşular uzun yıllardır tüketilirken, son dönemlerde mantar turşusu da dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Mantar turşusu, hem yapım kolaylığı hem de kendine özgü lezzetiyle tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Doğru koşullarda saklandığında 1 yıl boyunca bozulmadan muhafaza edilebilmesi, bu lezzeti daha da cazip hale getirmektedir.
Mynet.com'daki içeriğe göre; Mantar turşusu yapmak aslında faydalı bir uygulama. Çünkü mantarlar 1 yıl boyunca bozulmuyor.
MALZEMELER
500 gr kültür mantarı
5 tane karanfil
5 tane karabiber
3 defne yaprağı
1 yemek kaşığı kalın tuz
Yeteri kadar sirke
TARİF
Mantarları bol suda yıkayın. İçine 3 yemek kaşığı sirke eklediğiniz bol suda pişirin.
Temiz bir kavanozun dibine karanfilleri, karabiberleri ve iki adet defne yaprağını aktarın.
Üzerine mantarları sıkıca yerleştirin. Üzerini defne yaprağı ile kapatın.
Salamurası için, kavanoza aktaracağınız suyun 3/1'i kadar sirke, tuz ve suyu bir kapta ısıtın.
Tuzun erimesini sağlayın. Soğuduktan sonra kavanoza aktarıp kapağını sıkıca kapatın. Turşunuz bir gün sonra yenmeye hazırdır.
AFİYET OLSUN!
Mantarlar, sote olarak ya da makarnaların içerisinde sıklıkla tüketilen bir besindir. Ancak, mantarların turşusunu henüz denemediyseniz, gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz! Bu lezzetli ve enfes turşu, damak tadınıza hitap edecektir. Mantar turşusu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalıktır. Turşu yapımıyla elde edilen mantarlar, fermente edilerek özel bir lezzet kazanır. Ayrıca, turşu yapımı sayesinde mantarlar daha uzun süre dayanıklı hale gelir ve tazeliğini korur. Mantar turşusu, sofralarınıza farklı bir tat katacaktır. Denemenizi kesinlikle öneririz.