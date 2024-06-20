İlişki uzmanları açıkladı! İşte toksik bir ilişkide olduğunuzu gösteren işaretler...

Her ilişki zor zamanlardan geçer ama sorunlar dile getirildiğinde ve çözüm için harekete geçildiğinde problemler aşılabilir. Toksik ilişkilerde ise güven eksikliği ve kontrolcü davranışlar artarak ilişkinin dinamiğini bozar.

NTV'de yer alan habere göre; toksik ilişkide görülen davranışları şöyle sıraladı:

1. Yetersiz destek

Sağlıklı ilişkide çiftler birbirine koşulsuz destek verir, toksik ilişkide ise her başarı rekabete dönüşür.

2. Kıskançlık

Her ilişkide kıskançlık olur hatta belirli bir miktar kıskançlık iyidir denir ancak fazla kıskançlık, güvensizliğin işaretidir.

3. Kontrolcü davranışlar

Sevgiliniz devamlı nerede olduğunuzu veya kiminle buluştuğunuzu soruyor mu? Bu davranışlar kıskançlık ve güvensizliğin işaretidir.

4. Küskünlük

Kin tutmak, ilişkilere çok zarar verir. Eski konuların yeniden açılması ve her seferinde suçlamak toksik ilişkinin işaretlerindendir.

5. Yalan söylemek

Nerede olduğunuz ve kiminle görüştüğünüz konusunda devamlı sevgilinize yalan söylemek zorunda kalıyorsanız ilişkiniz giderek toksik bir hal alıyordur.

6. Azalan saygı

Sürekli geç kalmak veya verilen sözleri unutmak, sevgilinize saygınızın azaldığını gösterir.

7. Stres

Günlük yaşam yeterince streslidir ama ilişkiniz bu stresi daha da artırıyorsa bir şeyler yolunda gitmiyordur.

8. İhtiyaçları yok saymak

Sırf sevgiliniz istiyor diye bir şey yapıyor ama kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı ediyorsanız toksik bir ilişkide olabilirsiniz.