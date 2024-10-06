İlaçlar Kara Borsaya Düştü: İnternette Kapış Kapış Satılıyor
Sanal dünya, insanların aradığı her şeyin kolaylıkla bulunabildiği bir ortam haline geldi. Ancak bu durum, yasa dışı faaliyetlerin artmasına da neden oldu. Kırmızı ve yeşil reçeteyle satılması gereken ilaçların Telegram üzerinden satışı gündeme geldi. 3.000 TL’ye kadar ulaşan fiyatlarla bu ilaçların satıldığı belirtiliyor.
Kaynak: Milliyet
İnternetin karanlık yüzünde, eczanelerde 92 TL'ye satılan bir ilacın, Telegram'da nasıl bu kadar yüksek fiyatla alıcı bulduğu merak konusu. Doktor kontrolünde kullanılmaları gereken ve devlet tarafından sıkı bir şekilde denetlenen bu ilaçların yasa dışı bir şekilde satışı, hem sağlık hem de güvenlik açısından endişe verici bir durum olarak öne çıktı.
Telegram’da "Kırmızı ve Yeşil Reçeteli İlaçlar" adıyla kurulan bir grup, yüzlerce kullanıcının bu ilaçları satın almak için bir araya geldiği bir platform haline geldi. Gruba katılan yeni üyelere, selam verildikten sonra sabitlenmiş bir mesaja yönlendiriliyorlar. Bu mesajda, ilaçların fiyatları ve nasıl temin edileceği tehlikeli gibi bilgiler veriliyor.
Mesajda şöyle deniliyor:
“Herhangi bir kâr amacı gütmez veya alım ve satımlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Herkese iyi eğlenceler. Alım satımlarda doğacak olan riskler size aittir, her işlemi bunu göz önüne alarak gerçekleştirin.”
İlaç satıcıları ile iletişime geçen muhabir, konuşmaları da tek tek yayınladı:
'KUTUSU 3000 TL'
K: X.. x var
Muhabir: Merhaba ne kadar elinizde?
K: Sana ne kadar lazım?
Muhabir: Ne kadar varsa, bir de fiyat öğrenebilir miyim?
K: 2 kutu var şu an. Kutusu 3000 TL.
Muhabir: Nereden alabilirim?
K: İstanbul’un neresindesiniz?
Muhabir: Avcılar’dayım.
K: İstiyorsan elimde bir kutu daha var. Normalde 50 adet oluyor içinde ama 2 adet eksik, 48 tane var. Onu da 2.5 TL’ye veririm.
POLİS OLMASINDAN KORKTU
Muhabir: Siz neredesiniz? Sahte falan değil mi?
K: Yok bro sahte falan değil de?
Muhabir: Bir arkadaşımın başına gelmişti.
K: Tanışıklığımız yok, polis amca falan çıkmayasın
Muhabir: Korkutma beni ne polis amcası. Kırk yılda bir kendimiz alalım dedik. Daha ilk dakikada ‘Polis’ dedin.
K: Metrobüse yakın mısın?
Muhabir: Yakınım ama bugün işten geç çıkacağım.
K: Kaç gibi?
Muhabir: Yarın sabah ya da yarın akşam olur mu? Geç çıkınca direkt eve bırakıyorlar, inemem ama yarın alırım uygunsa 3 kutuyu, parayı da elden veririm.
K: Tamam bro, yarın haberleşiriz o zaman, yarın kaçta çıkıyorsun işte?
Muhabir: 18.00’da en geç 19.00 metrobüste olurum. Yarına kadar satma kimseye.
K: Tamamdır, gün içinde haberleşiriz tekrar.
Muhabir: Tamamdır, görüşürüz.
BU İLAÇLARA ULAŞMAK O KADAR DA KOLAY DEĞİL
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Söylenilenlerin korkunç ve sıkıntılı olduğunu söyleyen Özcan, ilaçların sahte olabileceğine dikkat çektiği açıklamasında ilaçların yasa dışı şekilde dağıtıldığı bilgisini paylaştı.
Özcan şunları söyledi:
“Bu söylediğiniz şeyler korkunç ve sıkıntılı. Bu ilaçların sahte olma ihtimali var ya da yasa dışı bir şekilde bu insanlara dağıtılmış. Sahte de olsa gerçek de olsa bu tip ilaçların bu gibi yerlerde satılması ve kullanılması büyük sıkıntı yaratır. Tüm ilaçların eczanelerde alınması gerekiyor. Ancak yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların ayrı bir özelliği var, bunların reçetesi bile özel bir sistemden yazılır. Bunların sistemde bir sınırlaması vardır. Sürekli alamaz, takipli ilaçlardır. Kaç tane hangi eczaneye geldi, oradan hangi hastaya verildiğinin raporları vardır. Bu ilaçlarda bağımlılık ve aşırı doz tehlikesi var. Sınırlı ve belli zamanlarda kullanılıp, kesilen ilaçlar. Yanlış kişilerin eline geçince farklı amaçlı kullanılır. Bu ilaçların bu şekilde satışının yapılması uyuşturucu madde ticaretine girer. Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar buna giriyor."
Genelde bağımlıların almaya çalıştığını aktaran Özcan, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların kimlerin kullandığını da aktararak sözlerini noktaladı:
"Normalde yeşil reçeteliler genellikle psikiyatrik veya epileptik hastalarda veya özel ağrılı hastalıklarda, kırmızı reçeteliler ise kanser veya çok şiddetli hastalıklarda ve yine bazı psikiyatrik hastalarda kullanılabilir. Bu ilaçlarda aynı bağımlılık tedavisinde kurtulmaya çalışan hastalarda da kullanılıyor. Bağımlılar da uyuşturucu yoksunluğunu bu ilaçlarlar gideriyor.”