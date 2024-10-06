İlaçlar Kara Borsaya Düştü: İnternette Kapış Kapış Satılıyor

İnternetin karanlık yüzünde, eczanelerde 92 TL'ye satılan bir ilacın, Telegram'da nasıl bu kadar yüksek fiyatla alıcı bulduğu merak konusu. Doktor kontrolünde kullanılmaları gereken ve devlet tarafından sıkı bir şekilde denetlenen bu ilaçların yasa dışı bir şekilde satışı, hem sağlık hem de güvenlik açısından endişe verici bir durum olarak öne çıktı.

Telegram’da "Kırmızı ve Yeşil Reçeteli İlaçlar" adıyla kurulan bir grup, yüzlerce kullanıcının bu ilaçları satın almak için bir araya geldiği bir platform haline geldi. Gruba katılan yeni üyelere, selam verildikten sonra sabitlenmiş bir mesaja yönlendiriliyorlar. Bu mesajda, ilaçların fiyatları ve nasıl temin edileceği tehlikeli gibi bilgiler veriliyor.

Mesajda şöyle deniliyor:

“Herhangi bir kâr amacı gütmez veya alım ve satımlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Herkese iyi eğlenceler. Alım satımlarda doğacak olan riskler size aittir, her işlemi bunu göz önüne alarak gerçekleştirin.”