İlaç Kullanırken Bu Yiyecekleri Sakın Tüketmeyin: Zehre Dönüşüyor

Çay ve kahve: Demir eksikliği tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltabilir. Bu ilaçları alırken çay ve kahveden uzak durmak veya bu içecekleri ilaçtan en az 2 saat önce veya sonra tüketmek önerilir.

Alkol: Birçok ilaçla etkileşime girerek yan etkileri artırabilir. Özellikle uyku hapı, sakinleştirici ve antidepresan ilaçlarla birlikte alındığında ciddi sorunlara yol açabilir.

Yeşil yapraklı sebzeler ve kuru erik: Bu besinler yüksek miktarda K vitamini içerir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler, bu besinleri tüketirken dikkatli olmalıdır. K vitamini, kanın pıhtılaşmasını etkileyerek ilaçların etkisini azaltabilir.