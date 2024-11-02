İlaç Kullanırken Bu Yiyecekleri Sakın Tüketmeyin: Zehre Dönüşüyor
Bazı yiyecek ve içecekler, ilaçların etkisini değiştirebilir veya yan etkilerini artırabilir. İlaç kullanırken bu yiyecekleri sakın yemeyin.
Kaynak: Haber Merkezi
İlaçlarınızı doğru kullanmak, sağlığınız için oldukça önemlidir. Ancak, birçok kişi ilaçlarını alırken yanına ne tükettiği konusunda dikkatli olmayabilir. Bazı yiyecek ve içecekler, ilaçların etkisini değiştirebilir veya yan etkilerini artırabilir. İşte ilaç kullanırken dikkat etmeniz gerekenler:
İLAÇLA ETKİLEŞİME GEÇEN YİYECEK VE İÇECEKLER
Greyfurt: İçeriğindeki furanokumarin adı verilen madde, birçok ilacı karaciğerde parçalanmasını engelleyerek, ilaçların kandaki seviyesini tehlikeli seviyelere çıkarabilir. Özellikle kalp ilaçları, kolesterol düşürücü ilaçlar ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar ile etkileşimi ciddi sonuçlar doğurabilir.
Meyan kökü: İçeriğindeki glisirizin maddesi kan basıncını etkileyebilir ve kalp ritmini bozabilir. Özellikle kalp hastalığı olan kişilerin meyan kökünden uzak durması önemlidir.
Çay ve kahve: Demir eksikliği tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltabilir. Bu ilaçları alırken çay ve kahveden uzak durmak veya bu içecekleri ilaçtan en az 2 saat önce veya sonra tüketmek önerilir.
Alkol: Birçok ilaçla etkileşime girerek yan etkileri artırabilir. Özellikle uyku hapı, sakinleştirici ve antidepresan ilaçlarla birlikte alındığında ciddi sorunlara yol açabilir.
Yeşil yapraklı sebzeler ve kuru erik: Bu besinler yüksek miktarda K vitamini içerir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler, bu besinleri tüketirken dikkatli olmalıdır. K vitamini, kanın pıhtılaşmasını etkileyerek ilaçların etkisini azaltabilir.
NEDEN ETKİLEŞİME GİRİYOR?
Emilim: Bazı yiyecekler, ilaçların bağırsaklardan kana emilmesini engelleyebilir veya hızlandırabilir.
Metabolizma: Bazı yiyecekler, karaciğer tarafından ilaçların parçalanmasını etkileyebilir.
İlaç etkisi: Bazı yiyecekler, ilaçların vücuttaki etkilerini değiştirebilir.