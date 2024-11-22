İkiye Kesilmiş Limonu Buzdolabına Koyunca Bakın Ne Oluyor: Meğer Yıllarca Hata Yapmışız

Açıkta bırakılan kesilmiş limonlar, buzdolabında beklerken hava ile temas ederek zararlı bakterilere ve küflere ev sahipliği yapabilir. Bu da sindirim sistemi ve diğer organlarda sorunlara yol açabilir.

Limonun içindeki C vitamini gibi önemli besin değerleri, hava ile temas ve zamanla azalır. Bu nedenle, uzun süre buzdolabında bekletilen limonların besin değeri oldukça düşüktür.

Limon, diğer yiyeceklerin kokularını kolayca emebilir. Bu durum, limonun aromasını olumsuz etkileyerek lezzetini azaltır.