Ihlamuru Sakın Böyle Demlemeyin: Böbrekleri Bitiriyor
Ihlamur, doğru yöntemlerle demlendiğinde sağlığımıza birçok fayda sağlayan doğal bir içecektir. Ancak, yanlış demleme yöntemleri ıhlamurun faydalarını azalttığı gibi böbreklere de ciddi zararlar verebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur çayı, sadece keyifli bir içecek değil, aynı zamanda birçok sağlık faydası sunan doğal bir şifa kaynağıdır. Ancak ıhlamurun tüm potansiyelinden yararlanabilmek için doğru şekilde demlenmesi oldukça önemlidir.
FAYDASINI YOK EDİYOR
Çoğumuz ıhlamuru, yapraklarını uzun süre kaynatarak demlemeye alışkınız. Ne yazık ki, bu yöntem ıhlamurun içindeki değerli vitamin ve minerallerin büyük bir kısmının yok olmasına neden olur. Ihlamurun faydalarından tam olarak yararlanabilmek için, daha doğru bir demleme yöntemi kullanmak gerekir.
IHLAMURU BÖYLE DEMLEYİN
Ihlamur, hassas bir bitkidir ve kaynar su, içindeki faydalı bileşenleri tahrip edebilir. Bu nedenle, ıhlamuru demlemek için kaynar suyu birkaç dakika bekletip ılıtmak önemlidir.
Ihlamuru 15-20 dakika kadar demlemek yeterli olacaktır. Uzun süre demlemek, acı bir tat oluşmasına ve faydalı maddelerin kaybolmasına neden olabilir.
Mümkünse taze toplanmış ıhlamur kullanın. Kurutulmuş ıhlamur kullanacaksanız, güvenilir markaların ürünlerini tercih edin.
IHLAMURUN FAYDALARI NELER?
Ihlamur, boğaz ağrısını dindirmeye, öksürüğü kesmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
Sakinleştirici etkisiyle uyku sorunlarına ve strese iyi gelir.
Mideyi rahatlatır ve sindirim sorunlarına iyi gelir.
İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.