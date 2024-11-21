Ihlamuru Sakın Böyle Demlemeyin: Böbrekleri Bitiriyor

IHLAMURU BÖYLE DEMLEYİN

Ihlamur, hassas bir bitkidir ve kaynar su, içindeki faydalı bileşenleri tahrip edebilir. Bu nedenle, ıhlamuru demlemek için kaynar suyu birkaç dakika bekletip ılıtmak önemlidir.

Ihlamuru 15-20 dakika kadar demlemek yeterli olacaktır. Uzun süre demlemek, acı bir tat oluşmasına ve faydalı maddelerin kaybolmasına neden olabilir.

Mümkünse taze toplanmış ıhlamur kullanın. Kurutulmuş ıhlamur kullanacaksanız, güvenilir markaların ürünlerini tercih edin.