Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor

1. Malzemeler:



- 1-2 yemek kaşığı kuru ıhlamur (isteğe bağlı olarak birkaç tane karanfil veya bir dilim limon eklenebilir)

- 2 su bardağı su

2. Hazırlık:



- Kullanacağınız ıhlamuru tozdan arındırmak için hafifçe sudan geçirin. Bu, hem temizliği sağlar hem de daha berrak bir çay elde etmenize yardımcı olur.

3. Demleme Süreci:



- Bir çaydanlık ya da küçük bir tencereye 2 su bardağı su koyun ve kaynamaya bırakın.

- Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve ıhlamuru suya ekleyin.

- İsteğe bağlı olarak karanfil veya limon dilimi de ekleyebilirsiniz.

- Ihlamuru, kısık ateşte yaklaşık 5-10 dakika kadar demleyin. Bu süre, çayın aromasını ve rengini alması için yeterlidir.

4. Servis:



- Demlenen ıhlamuru süzgeç yardımıyla süzerek fincana alın.

- Arzuya göre bal veya şeker ekleyerek tatlandırabilirsiniz.