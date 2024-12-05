Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor
Ihlamur demlerken mutlaka ıhlamuru balla tüketin ve asla şeker eklemeyin. Ihlamura eklenen şeker tüm faydasını yok eder. Peki ıhlamur nasıl demlenir?
Ihlamur, hoş kokulu çiçekleri ve sakinleştirici etkileriyle bilinen bir bitkidir. Çayı sıklıkla soğuk algınlığı, stres ve uykusuzluk gibi durumlarda tercih edilir. Ayrıca, bu bitki geleneksel tıpta da önemli bir yere sahiptir. Ihlamur ağacı ise genellikle park ve bahçelerde gölge sağlayan bir süs ağacı olarak kullanılır.
IHLAMUR NASIL DEMLENİR?
1. Malzemeler:
- 1-2 yemek kaşığı kuru ıhlamur (isteğe bağlı olarak birkaç tane karanfil veya bir dilim limon eklenebilir)
- 2 su bardağı su
2. Hazırlık:
- Kullanacağınız ıhlamuru tozdan arındırmak için hafifçe sudan geçirin. Bu, hem temizliği sağlar hem de daha berrak bir çay elde etmenize yardımcı olur.
3. Demleme Süreci:
- Bir çaydanlık ya da küçük bir tencereye 2 su bardağı su koyun ve kaynamaya bırakın.
- Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve ıhlamuru suya ekleyin.
- İsteğe bağlı olarak karanfil veya limon dilimi de ekleyebilirsiniz.
- Ihlamuru, kısık ateşte yaklaşık 5-10 dakika kadar demleyin. Bu süre, çayın aromasını ve rengini alması için yeterlidir.
4. Servis:
- Demlenen ıhlamuru süzgeç yardımıyla süzerek fincana alın.
- Arzuya göre bal veya şeker ekleyerek tatlandırabilirsiniz.