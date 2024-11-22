Ihlamuru Böyle Tüketen Yandı: Böbrekler İflas Ediyor

BİTKİ ÇAYLARININ SAKLANMASI VE HAZIRLANMASI

Bitki çaylarının etkisini kaybetmemesi için uygun koşullarda saklanması gerektiğine dikkat çeken Örnek, “Çaylar, güneş ışığından korunmalı ve sıkı kapalı kaplarda muhafaza edilmeli. Ayrıca, çayı hazırlarken suyun aşırı sıcak olmamasına özen gösterilmeli” dedi.

Ihlamur ve yeşil çay gibi bitki çayları, doğru şekilde hazırlandığında hem sağlığınızı korur hem de kış aylarında doğal bir destek sunar. Ancak bu şifalı içecekleri tüketirken ölçülü ve bilinçli davranmak önemlidir.