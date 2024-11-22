Ihlamuru Böyle Tüketen Yandı: Böbrekler İflas Ediyor
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez içeceği ıhlamur, şifa kaynağı olarak bilinse de yanlış tüketildiğinde faydadan çok zarar getirebilir. Uzmanlar, özellikle ıhlamurun hazırlanışına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bunun yanında, bitki çayları arasında popüler olan yeşil çayın da tüketiminde bazı kurallara uyulması gerektiği belirtiliyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Bağışıklığı güçlendiren, grip ve nezleye iyi gelen ıhlamur, genellikle yapraklarıyla birlikte kaynatılarak hazırlanıyor. Ancak bu yöntemin etkisiz olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, ıhlamurun çiçek kısımlarından hazırlanan çayın daha faydalı olduğunu vurguladı.
Örnek, “Bir tatlı kaşığı kurutulmuş ıhlamur çiçeğinin üzerine kaynar suyu ekledikten sonra 15 dakika demlemeye bırakılmalı. Bu şekilde, ıhlamurun faydalı bileşenleri suya geçiyor. Flavonoitler iltihap giderici ve ağrı kesici özellikler sağlarken, uçucu bileşenler solunum yollarını rahatlatıyor” dedi.
YEŞİL ÇAYIN GÜCÜ VE TÜKETİM ŞARTLARI
Antioksidan zengini yeşil çay, kalp-damar sağlığını desteklemesi, kilo kontrolüne yardımcı olması ve enfeksiyonları önlemesiyle biliniyor. Ancak uzmanlar, bu çayın aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Örnek, “Günde 3-4 fincanı geçmemek önemli. Fazlası sağlık sorunlarına yol açabilir” diye uyardı.
Yeşil çayın tüketimiyle ilgili şu noktalara dikkat çekildi:
Yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra tüketilmeli.
80°C’ye kadar soğutulmuş suyla demlenmeli.
Şekersiz içildiğinde diş sağlığına katkı sağlar.
KİMLER DİKKAT ETMELİ?
Yeşil çay, böbrek ve kalp-damar rahatsızlıkları olanlar, tansiyon hastaları, panik atak şikayeti yaşayanlar ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar için risk oluşturabilir. Bu kişiler, çayı tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalı.
BİTKİ ÇAYLARININ SAKLANMASI VE HAZIRLANMASI
Bitki çaylarının etkisini kaybetmemesi için uygun koşullarda saklanması gerektiğine dikkat çeken Örnek, “Çaylar, güneş ışığından korunmalı ve sıkı kapalı kaplarda muhafaza edilmeli. Ayrıca, çayı hazırlarken suyun aşırı sıcak olmamasına özen gösterilmeli” dedi.
Ihlamur ve yeşil çay gibi bitki çayları, doğru şekilde hazırlandığında hem sağlığınızı korur hem de kış aylarında doğal bir destek sunar. Ancak bu şifalı içecekleri tüketirken ölçülü ve bilinçli davranmak önemlidir.