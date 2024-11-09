Ihlamur Her Hastalığın Düşmanı: Ancak Bu Şekilde Tüketilince Hiçbir Fayda Sağlamıyor!
Kış mevsiminde hastalanmaya başladığınızı hissediyorsanız başvurabileceğiniz en doğal çözümlerden biri ıhlamur çayıdır.
Kaynak: Haber Merkezi
Ihlamurun demleme sürecinde yapılan bir hata, faydalarını silip atıyor. Ihlamurun tüm sağlıklı etkilerinden faydalanmak için doğru demleme yöntemini kullanmanız oldukça önemli.
Kış aylarının vazgeçilmez bitki çaylarından biri olan ıhlamur, kendine has lezzeti ve sağlığa sunduğu pek çok fayda nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. Fakat çoğu kişinin yanlış demleme yöntemiyle hazırladığı ıhlamurun tam anlamıyla şifa kaynağı olabilmesi için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor.
BÜTÜN VİTAMİNLERİNİ SİLİP ATIYOR
Pek çok kişi ıhlamuru cam demlikte, kaynar suyu üzerine ekleyerek demlendiriyor. Fakat ıhlamurun içerdiği faydalı bileşenlerin suya geçebilmesi için kaynayan bir su içinde düşük ateşte yavaşça demlenmesi daha doğru bir yöntemdir. Bu işlemi metal veya porselen demliklerde yapmak en sağlıklı tercih olarak bilinir, özellikle porselen demlikler ideal bir seçenek olarak öne çıkar.
IHLAMUR ÇAYI NASIL HAZIRLANMALI?
Diğer bir sık yapılan hata ise ıhlamurun yüksek ateşte hızlıca demlenmesidir. Oysa ki, ıhlamurun yararlı bileşenlerinin suya geçebilmesi için düşük ateşte ve uzun süre demlemek gerekir. Ihlamuru demlemek için şu basit adımları izleyebilirsiniz:
Bir demlik veya cezveye bir yemek kaşığı kurutulmuş ıhlamur koyarak üzerine bir su bardağından biraz fazla su ekleyin. Ocağa koyup altını kısarak yaklaşık 12-15 dakika boyunca demlemeye bırakın. Süre sonunda ıhlamur içmeye hazır hale gelecektir.
LİMON VE BAL İKİLİSİ
Demlediğiniz ıhlamurun içerisine limon sıkabilir ya da bir tatlı kaşığı bal ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Dilerseniz limonu ince dilimler halinde ıhlamurla birlikte de demleyerek, hem suyundan hem kabuğundan faydalanabilirsiniz. Ayrıca ıhlamurla birlikte bir dilim taze zencefil de ekleyebilirsiniz; bu eklemeler, ıhlamurun şifa etkisini artırarak soğuk kış günlerinde sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.