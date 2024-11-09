Ihlamur Her Hastalığın Düşmanı: Ancak Bu Şekilde Tüketilince Hiçbir Fayda Sağlamıyor!

IHLAMUR ÇAYI NASIL HAZIRLANMALI?

Diğer bir sık yapılan hata ise ıhlamurun yüksek ateşte hızlıca demlenmesidir. Oysa ki, ıhlamurun yararlı bileşenlerinin suya geçebilmesi için düşük ateşte ve uzun süre demlemek gerekir. Ihlamuru demlemek için şu basit adımları izleyebilirsiniz:

Bir demlik veya cezveye bir yemek kaşığı kurutulmuş ıhlamur koyarak üzerine bir su bardağından biraz fazla su ekleyin. Ocağa koyup altını kısarak yaklaşık 12-15 dakika boyunca demlemeye bırakın. Süre sonunda ıhlamur içmeye hazır hale gelecektir.