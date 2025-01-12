İğneli Aşı Dönemi Bitiyor! Krem Sürer Gibi…

ANTİKORLAR UZUN SÜRE ETKİLİ KALIYOR

Araştırmalar, bakterilerin tetiklediği bağışıklık yanıtının uzun vadeli etkiler sunduğunu ortaya koydu. Üretilen antikorların en az 200 gün boyunca aktif kaldığı gözlemlendi. Bu durum, bağışıklık sisteminin yalnızca hızlı bir savunma mekanizması geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda uzun süreli bir koruma sağladığını da gösteriyor.

İĞNESİZ AŞIYA KAPI ARALANIYOR

Bu çalışmalar, iğnesiz aşıların geliştirilmesi ve bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirecek yeni yöntemlerin bulunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle cilt üzerinden uygulanan aşılar, hem daha kolay uygulanabilir hem de ağrısız bir çözüm sunabilir.

Araştırmacılar, bu bulguların insan bağışıklığı üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı incelemek için ileri çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Cilt bakterilerinin bağışıklık sistemini güçlendirmedeki potansiyeli bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.