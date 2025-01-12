İğneli Aşı Dönemi Bitiyor! Krem Sürer Gibi…
Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen iki farklı araştırma, iğnesiz aşıların geleceğine yönelik umut verici bulgular ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, cildin belirli bakterilere maruz kalmasıyla güçlü bağışıklık tepkileri oluşturduğu keşfedildi. Araştırmalar, Nature dergisinde yayımlanmasının ardından bilim dünyasında yankı uyandırdı.
DOĞAL ŞEKİLDE HAREKETE GEÇİRİYOR
Araştırmalara göre, cilt, bağışıklık sistemini enfeksiyonlara karşı doğal bir şekilde harekete geçirebiliyor. Staphylococcus epidermidis adı verilen bir bakteriye maruz kalan farelerin, uzun süreli antikor üretimi ve T lenfosit aktivasyonu gösterdiği belirlendi. Bu bulgular, cildin enfeksiyonlara karşı mücadelede aktif bir rol oynayabileceğini ve iğnesiz aşıların geliştirilmesine olanak sağlayabileceğini gösteriyor.
BEKLENENDEN DAHA GÜÇLÜ
Stanford Üniversitesi'nden mikrobiyolog ve araştırmaların ortak yazarı Michael Fischbach, “Ciltte yaygın olarak bulunan bu bakteriye verilen bağışıklık tepkisinin daha önce tahmin edilenden çok daha güçlü olduğunu gördük” dedi. Araştırmacılar, bakterinin yalnızca bağışıklık sisteminin bir parçası olan T lenfositlerini değil, aynı zamanda antikor üretimi için gerekli olan B lenfositlerini de aktive ettiğini tespit etti.
ANTİKORLAR UZUN SÜRE ETKİLİ KALIYOR
Araştırmalar, bakterilerin tetiklediği bağışıklık yanıtının uzun vadeli etkiler sunduğunu ortaya koydu. Üretilen antikorların en az 200 gün boyunca aktif kaldığı gözlemlendi. Bu durum, bağışıklık sisteminin yalnızca hızlı bir savunma mekanizması geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda uzun süreli bir koruma sağladığını da gösteriyor.
İĞNESİZ AŞIYA KAPI ARALANIYOR
Bu çalışmalar, iğnesiz aşıların geliştirilmesi ve bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirecek yeni yöntemlerin bulunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle cilt üzerinden uygulanan aşılar, hem daha kolay uygulanabilir hem de ağrısız bir çözüm sunabilir.
Araştırmacılar, bu bulguların insan bağışıklığı üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı incelemek için ileri çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Cilt bakterilerinin bağışıklık sistemini güçlendirmedeki potansiyeli bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.