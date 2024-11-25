İbrahim Saraçoğlu Açıkladı: Doğal Tansiyon İlacı Olarak Biliniyor, Basuru Kökünden Bitiriyor
Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan ve birçok sağlık sorununa iyi gelen şifalı bitki çoban çantası otunun faydaları saymakla bitmiyor. Doğal tansiyon ilacı görevi gören çoban çantası otu, aynı zamanda kalp damarlarını da sonuna kadar temizliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Saraçoğlu'nun da övdüğü çoban çantası otu, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan şifalı bir bitkidir. Kalp damarlarını temizleyen, tansiyonu düzenleyen ve hatta basur gibi rahatsızlıklara iyi gelen bu ot, doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.
Turpgiller familyasından gelen çoban çantası otu, küçük beyaz çiçekleri ve kalp şeklinde tohumlarıyla kolayca tanınır. Adını, tohumlarının çobanın taşıdığı çantaya benzemesinden alır. Bu mütevazi bitki, aslında bünyesinde birçok şifayı barındırır.
ÇOBAN ÇANTASI NASIL TÜKETİLİR?
Çoban çantası otu, çay olarak tüketilebilir, merhem olarak haricen uygulanabilir veya kapsül şeklinde alınabilir. Ancak, herhangi bir bitkisel tedaviye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız önemlidir.
ÇOBAN ÇANTASI OTU FAYDALARI NELER?
İçeriğindeki tanenler sayesinde kanama durdurucu etkisi oldukça güçlüdür. Burun kanaması, adet kanamaları ve yaralardan kaynaklanan kanamalar için doğal bir çözüm sunar.
Kadın sağlığı için oldukça faydalıdır. Adet dönemlerindeki ağrıları hafifletir, düzensizlikleri giderir ve menopoz döneminde yaşanan rahatsızlıkları azaltır.
İdrar söktürücü özelliği sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarına karşı savaşır ve böbreklerin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
Anti-inflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Kan basıncını düşürerek hipertansiyon sorununa doğal bir çözüm sunar.
Hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına iyi gelir. Özellikle basur rahatsızlığında sıklıkla kullanılır.