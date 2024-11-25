İbrahim Saraçoğlu Açıkladı: Doğal Tansiyon İlacı Olarak Biliniyor, Basuru Kökünden Bitiriyor

İbrahim Saraçoğlu'nun da övdüğü çoban çantası otu, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan şifalı bir bitkidir. Kalp damarlarını temizleyen, tansiyonu düzenleyen ve hatta basur gibi rahatsızlıklara iyi gelen bu ot, doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.