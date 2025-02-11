İbn-i Sina'nın Sırrı: Kutsanmış Tohum Diye Biliniyor, Ölüm Hariç Her Şeye Şifa Oluyor

"Ölüm hariç her derde deva" denilen çörek otu, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan şifalı bir bitki olarak öne çıkıyor. Halk arasında kutsanmış tohum olarak da bilinen çörek otu, küçük siyah tohumları içinde sakladığı mucizevi güçle, sağlığımıza pek çok faydası bulunuyor. Tıbbi anlamda çeşitli geleneksel tedavilerde kullanılan bir bitki olan çörek otunun, İbni Sina’nın ünlü eseri El Kanun fi’t-Tıb’da adlı kitabında birçok tedavide kullanılabileceği belirtiliyor.