İbn-i Sina'nın Gizli Şifa Reçetesi: İltihabın Kökünü Kurutuyor, Kanı Tamamen Temizliyor
Doğada bulunan bazı bitkiler, vücudu temizleyerek hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Bu bitkilerden biri de ünlü tıp bilgini İbn-i Sina'nın reçetelerinde yer alıyor ve günümüzde de büyük ilgi görüyor. İbn-i Sina’nın önerdiği bu bitki, vücudu adeta yenileyerek beyni çalıştırıyor, kanı temizliyor ve sindirim sistemini düzenlediği ortaya çıktı.
İbn-i Sina, tıp dünyasında özellikle "el-Kanun fi't-Tıbb" (Tıp Kanunu) adlı eseriyle tanınan, İslam dünyasının önemli filozof ve hekimlerinden biridir. Batı'da Avicenna olarak bilinen İbn-i Sina, doğada bulunan bazı bitkilerin şifalı özelliklerine dikkat çekiyor.
Bu şifalı bitkilerden biri olan "kuzu kulağı" İbn-i Sina’nın reçetelerinde beyni çalıştırdığı ve mideye faydalı olduğu belirtilen bitkiler arasında öne çıkıyor. Kuzu kulağı, ıspanak veya pazıya benzeyen görüntüsüyle bilinse de sağlık açısından çok daha farklı ve değerli faydalar sunuyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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