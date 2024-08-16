İbn-i Sina'nın Gizli Şifa Reçetesi: İltihabın Kökünü Kurutuyor, Kanı Tamamen Temizliyor

İbn-i Sina, tıp dünyasında özellikle "el-Kanun fi't-Tıbb" (Tıp Kanunu) adlı eseriyle tanınan, İslam dünyasının önemli filozof ve hekimlerinden biridir. Batı'da Avicenna olarak bilinen İbn-i Sina, doğada bulunan bazı bitkilerin şifalı özelliklerine dikkat çekiyor.

Bu şifalı bitkilerden biri olan "kuzu kulağı" İbn-i Sina’nın reçetelerinde beyni çalıştırdığı ve mideye faydalı olduğu belirtilen bitkiler arasında öne çıkıyor. Kuzu kulağı, ıspanak veya pazıya benzeyen görüntüsüyle bilinse de sağlık açısından çok daha farklı ve değerli faydalar sunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem