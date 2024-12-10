İbn-i Sina'nın Favori İçeceği: Beynin Süpürgesi Olarak Biliniyor, Kaynatıp İçmek Yetiyor

İbn-i Sina'nın da övdüğü karabaş otu, günümüzde de sağlık sorunlarına doğal çözümler arayanların başvurduğu bitkilerden biri. Asırlardır kullanılan karabaş otu, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde geleneksel tıpta yer alıyor. Özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen bu bitki, hem lezzetli hem de şifalı özellikleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi