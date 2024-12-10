İbn-i Sina'nın Favori İçeceği: Beynin Süpürgesi Olarak Biliniyor, Kaynatıp İçmek Yetiyor
Hekimlerin Piri olarak bilinen İbn-i Sina'nın da favori bitkisi olan karabaş otunun faydası saymakla bitmiyor. Asırlardır geleneksel tıpta da kullanılan karabaş otu anksiyete, stres ve uykusuzluk gibi sorunlara iyi geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İbn-i Sina'nın da övdüğü karabaş otu, günümüzde de sağlık sorunlarına doğal çözümler arayanların başvurduğu bitkilerden biri. Asırlardır kullanılan karabaş otu, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde geleneksel tıpta yer alıyor. Özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen bu bitki, hem lezzetli hem de şifalı özellikleriyle öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi