İbn-İ Sina Yüzyıllar Önce Önerdi, Türkiye'de Değeri Bilinmiyor! Beyin ve Damar Tıkanıklığını Gideren Doğal Mucize

İBN-İ SİNA YILAR ÖNCE ÖNERMİŞ

Yunan mitolojisinde de limon otunun önemli bir yeri olduğu belirtilirken, El-Kanun Fi't-Tıb adlı eserinde İbn-i Sina’nın bu bitkinin özellikle balgam hastalıkları ve stres kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğunu belirttiği aktarılmıştır. Prof. Dr. Karabulut, limon otunun sinir sistemi hastalıkları, mide rahatsızlıkları ve kalp damar hastalıkları gibi birçok alanda faydalı olduğunu ifade etmişti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan limon otunun, bilimsel çalışmalarla da ruh hali, anksiyete ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca antioksidan, analjezik ve anti-enflamatuvar özellikleri sayesinde diyabetik nöropati gibi kronik hastalıkların tedavisinde de potansiyel bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Limon otu, geleneksel tıpta olduğu gibi modern bilimde de sağlık açısından değerli bir bitki olarak kabul edilmekte ve ilaç, kozmetik, gıda gibi çeşitli endüstrilerde kullanılıyor.