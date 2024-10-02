İbn-İ Sina Yüzyıllar Önce Önerdi, Türkiye'de Değeri Bilinmiyor! Beyin ve Damar Tıkanıklığını Gideren Doğal Mucize
Yunan mitolojisinde yer alan bu bitki, kalp ve tansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa fayda sağlıyor. İbn-i Sina’nın El-Kanun Fi't-Tıb adlı eserinde de yer verdiği bu bitkinin sağladığı diğer faydalar neler? İşte faydaları....
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, limon otunun (Melissa officinalis) pek çok sağlık yararı olduğunu belirterek, bu bitkinin stres ve balgam giderici özelliklerinin yanı sıra kalp hastalıkları ve tansiyon düşürmede etkili olduğunu vurguladı.
Limon otu, nane türüne ait bir bitki olup özellikle Akdeniz ve Avrupa bölgelerinde yaygın olarak yetişmektedir. Türkiye’de de kıyı bölgelerde bulunan bu bitki, geleneksel tıpta çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı ortaya çıktı.
İBN-İ SİNA YILAR ÖNCE ÖNERMİŞ
Yunan mitolojisinde de limon otunun önemli bir yeri olduğu belirtilirken, El-Kanun Fi't-Tıb adlı eserinde İbn-i Sina’nın bu bitkinin özellikle balgam hastalıkları ve stres kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğunu belirttiği aktarılmıştır. Prof. Dr. Karabulut, limon otunun sinir sistemi hastalıkları, mide rahatsızlıkları ve kalp damar hastalıkları gibi birçok alanda faydalı olduğunu ifade etmişti.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan limon otunun, bilimsel çalışmalarla da ruh hali, anksiyete ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca antioksidan, analjezik ve anti-enflamatuvar özellikleri sayesinde diyabetik nöropati gibi kronik hastalıkların tedavisinde de potansiyel bir kullanım alanı bulunmaktadır.
Limon otu, geleneksel tıpta olduğu gibi modern bilimde de sağlık açısından değerli bir bitki olarak kabul edilmekte ve ilaç, kozmetik, gıda gibi çeşitli endüstrilerde kullanılıyor.