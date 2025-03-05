Husumetlisini Sokak Ortasında Vurdu: 24 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda 24 yaşındaki Mustafa Gör tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti.

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Husumetlisini Sokak Ortasında Vurdu: 24 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde 24 yaşındaki Mustafa Gör ve 21 yaşındaki A.E. arasında çıkan tartışmada Gör, A.E. tarafından tüfekle vuruldu. Mustafa Gör, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi kapalı pazar yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Gör (24) ve A.E. (21) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.E. yanında bulunan tüfekle Mustafa Gör’ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mustafa Gör, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gör, burada yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edilirken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden aracıyla kaçan şüpheli A.E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA

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