Husumetlisine Ateş Açarken Yanlışlıkla Babasını da Vurdu

Adana'da tartıştığı kişiye tüfekle ateş açan kişi yanlışlıkla babasını da vurdu.

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Husumetlisine Ateş Açarken Yanlışlıkla Babasını da Vurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde A.Ç. adlı kişi, babasıyla birlikteyken husumetlisi olan B.B. ile karşılaştı. Tüfekle husumetlisine ateş açan A.Ç., yanlışlıkla babası M.Ç.'yi de vurdu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi ile yanlışlıkla kendi babasını pompalı tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. ve babası M.Ç. Hamam Mahallesi Tılan Camisi önünde daha önce tartıştıkları B.B. ile karşılaştı.

Burada yeniden çıkan kavgada A.Ç, pompalı tüfekle B.B'ye ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle B.B. ile A.Ç'nin babası M.Ç. yaralandı.

Cami cemaati, yaralıları kendi araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesine götürdü.

Jandarma ekipleri, saldırıda yanlışlıkla babasını da yaraladıktan sonra kaçan şüpheli A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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