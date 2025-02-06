Hurmanın Tek Sayılarda Yenmesinin Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Özellikle 1,3,5 Tane Yiyeceksiniz

Yüzyıllardır sofralarımızın sultanı olan hurma, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda taşıdığı kültürel ve dini anlamlarla da dikkat çeker. Özellikle İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan hurmanın, tek sayılarda yenmesiyle nedeni ortaya çıktı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hurmayı tek sayılarda yemeyi tercih ettiği ve bu konuda hadisler bulunduğu bilinir. Bu nedenle Müslümanlar arasında hurma, genellikle 1, 3, 5 gibi tek sayılarda tüketilir.