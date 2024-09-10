Hızlı Kilo Vermek İsteyenler Gece Mutlaka Denemeli: Bu 5 Besin Anında Etkili Oluyor

Florida Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışmaya göre, yatmadan önce 30 gram protein tüketmenin kilo kaybını destekleyebileceği gösterildi.

İşte gece tüketilebilecek ve kilo vermeye yardımcı olabilecek beş besin:

1. Ekşi Sütlü Peynir

Ekşi sütlü peynir, sindirim sistemini destekleyen protein, kalsiyum ve prebiyotikler bakımından zengindir. Az yağlı peynirler, kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olur ve menopoz dönemindeki kadınlar için de önerilir. Menopozda kemik ve diş sağlığını destekleyen kalsiyumun kaybını önler.

2. Fındık

Badem ve ceviz gibi fındık çeşitleri, kalori içermelerine rağmen yağ yakımına yardımcı olabilir. Kuruyemişler protein açısından zengindir ve magnezyum, selenyum ile E vitamini içerir. Yatmadan önce bir avuç fındık yemek, kilo vermenizi ve uyku kalitenizi artırabilir.