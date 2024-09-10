Hızlı Kilo Vermek İsteyenler Gece Mutlaka Denemeli: Bu 5 Besin Anında Etkili Oluyor
Gece yemek yememenin kilo vermede etkili olduğu iddia edilse de, uzmanlar akşam saatlerinde tüketilen bazı besinlerin kilo verme sürecine olumlu katkıda bulunabileceğini belirtiyor. İşte gece vakti tüketip kilo verebileceğiniz 5 besin...
Kaynak: Gerçek Gündem
Florida Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışmaya göre, yatmadan önce 30 gram protein tüketmenin kilo kaybını destekleyebileceği gösterildi.
İşte gece tüketilebilecek ve kilo vermeye yardımcı olabilecek beş besin:
1. Ekşi Sütlü Peynir
Ekşi sütlü peynir, sindirim sistemini destekleyen protein, kalsiyum ve prebiyotikler bakımından zengindir. Az yağlı peynirler, kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olur ve menopoz dönemindeki kadınlar için de önerilir. Menopozda kemik ve diş sağlığını destekleyen kalsiyumun kaybını önler.
2. Fındık
Badem ve ceviz gibi fındık çeşitleri, kalori içermelerine rağmen yağ yakımına yardımcı olabilir. Kuruyemişler protein açısından zengindir ve magnezyum, selenyum ile E vitamini içerir. Yatmadan önce bir avuç fındık yemek, kilo vermenizi ve uyku kalitenizi artırabilir.
3. Mozzarella Peynir
Mozzarella peyniri, protein, karbonhidrat ve D vitamini içerir. Bu besin, kilo kaybını desteklerken genel sağlık ve kalp fonksiyonunu iyileştirebilir.
4. Yumurta
Yumurta, bol miktarda protein, doymuş yağ ve vitamin içerir ancak kalorisi düşüktür. Ayrıca lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığını destekleyen maddeler içerir. Kolin ise sinir sistemini güçlendirir ve uykusuzlukla mücadele eder. Bu nedenle yumurtalar, geç akşam yemekleri için uygun bir seçenektir.
5. Soya Peyniri (Tofu)
Soya peyniri veya tofu, A ve E vitaminleri, folik asit, demir ve antioksidanlar açısından zengindir. Soya izoflavonları, menopoz dönemindeki kadınlar için faydalıdır ve kanser ile kalp sorunlarını önleyebilir. Yüksek protein içeriği sayesinde, kilo vermeye yardımcı olabilir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.