Hırsızların Eve Girmeden 1 Gün Önce Kullandığı Taktik Ortaya Çıktı: Kimse Fark Etmeden Bunu Yapıyorlar

HIRSIZLAR EVE GİRMEDEN ÖNCE BUNU YAPIYOR

Eğer bir evin kapısında uzun süredir aynı broşürler asılı kalıyorsa, bu evde kimsenin yaşamadığı veya uzun süredir kimsenin olmadığı anlamına gelebilir. Dolu bir posta kutusu da evde kimsenin olmadığını gösteren bir işaret olabilir. Evin bakımsız olması, pencerelerin açık olması gibi durumlar da hırsızların dikkat ettikleri bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.