Hırsızların Eve Girmeden 1 Gün Önce Kullandığı Taktik Ortaya Çıktı: Kimse Fark Etmeden Bunu Yapıyorlar
Hırsızların hedefine koyduğu eve girmeden 1 gün önce yaptıkları taktik ortaya çıktı. Güvenlik uzmanları, küçük gibi görünen büyük ayrıntıya dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hırsızlar, bir eve girmeden önce genellikle o evi bir süre gözlemleyerek bilgi toplarlar. Bu gözlem sırasında, ev sahiplerinin evde olup olmadığını anlamak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Güvenlik uzmanları, hırsızların evleri soymadan önce kullandıkları bazı yöntemlere dikkat çekti. Bu yöntemlerden biri de oldukça basit ve etkili bir keşif yöntemi olan kapıdaki reklam broşürleri.
HIRSIZLAR EVE GİRMEDEN ÖNCE BUNU YAPIYOR
Eğer bir evin kapısında uzun süredir aynı broşürler asılı kalıyorsa, bu evde kimsenin yaşamadığı veya uzun süredir kimsenin olmadığı anlamına gelebilir. Dolu bir posta kutusu da evde kimsenin olmadığını gösteren bir işaret olabilir. Evin bakımsız olması, pencerelerin açık olması gibi durumlar da hırsızların dikkat ettikleri bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.
SOSYAL MEDYADAN BROŞÜR BIRAKMAYA ÇOK FAZLA YÖNTEM VAR
Broşürler dışında hırsızlar, evleri keşfetmek için farklı yöntemler de kullanabiliyorlar. Örneğin sosyal medya hesaplarınız üzerinden tatil planlarınızı veya uzun süre evden uzak olacağınızı paylaşmanız, hırsızlar için bir fırsat olabilir.
Evinizin çevresinde dolaşarak güvenlik sisteminiz olup olmadığını, komşularınızın evde olup olmadığını kontrol edebilirler. Evde kimsenin olup olmadığını anlamak için kapınızı çalabilir veya broşür bırakabilirler.