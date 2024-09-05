Hindistanlı Nostradamus'dan Korkutan Türkiye Kehaneti: "Sadece Birkaç Gün Kaldı"

Geleceğe ilişkin isabetli tahminleri nedeniyle dünyada "Hintli Nostradamus" olarak bilinen astrolog Kushal Kumar, korkutan bir kehanette bulundu. Geçtiğimiz aylarda işaret ettiği 3. dünya savaşının çok yakında tetikleneceğini belirten Kumar, bu çatışmaların odağında Türkiye'nin de yer alacağını söyledi.

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Hindistanlı Nostradamus'dan Korkutan Türkiye Kehaneti: "Sadece Birkaç Gün Kaldı" - Resim: 1

Gelecekte neler yaşanacağına ilişkin tahminler tarih boyunca her zaman insanların ilgisini çekmiştir.

Günümüzde kimi bu tür yorumları dikkate alırken, bazıları ise kehanetlere kulak asmamayı tercih ediyor. Geçmişte Aleister Crowley, Nostradamus ya da Baba Vanga gibi çok sayıda mistik figürün geleceğe yönelik yorumları dünyayı etkisi altına alırken, son yıllarda bu tür değerlendirmeleri ile popülerliğe ulaşan yeni bir isim daha ortaya çıktı.

Hindistan'da yaşayan Kushal Kumar, birçok ülkede yaşanacak doğal afetleri önceden haber vermesi nedeniyle "Hintli Nostradamus" lakabını alırken, Kumar'ın yaptığı son kehanet, Türkiye'yi de ilgilendiren bir dizi felaketle alakalı.

"BAŞLAMASI AN MESELESİ"

Geçtiğimiz aylarda Orta Doğu'da yeni ve büyük bir çatışmanın başlayacağını belirten Kumar, 3. dünya savaşının çok yakında kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu savaşın içlerinde Türkiye'nin de yer aldığı ülkeler arasında başlayacağını belirtti.


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