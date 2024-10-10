Hindistanlı İş İnsanı 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Tata Group'tan yapılan açıklamada, "Ölçülemez katkılarıyla sadece Tata Grubunu değil, ulusumuzun dokusunu da şekillendiren, gerçekten sıra dışı bir lider olan sayın Ratan Naval Tata'ya derin bir kayıp duygusuyla veda ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, otomobil ve çelik üreten, bilişim ve finans hizmetleri sunan Tata Grubu’nun Ratan Tata’nın yönetiminde küresel ayak izini genişlettiği belirtildi.

1937 yılında Mumbai'de doğan Tata, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bu hafta Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde bir hastaneye yatırılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, Tata'yı katkısı yönetici odasının çok ötesine geçen “vizyoner bir iş lideri” olarak tanımladı.

Dünyanın en kalabalık ülkesinin en ünlü sanayicilerinden biri olan Tata, kendi adını taşıyan şirketin küresel ayak izini genişleterek, aralarında İngiliz lüks otomobil markaları Jaguar ve Land Rover ile İngiltere-Hollanda ortak çelik şirketi Corus Group'un da bulunduğu Avrupalı şirketleri milyarlarca dolar karşılığında satın aldı. Tata Group, bugün 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Tata, ABD'de Cornell Üniversitesi'nde mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitimi aldı. Diğer varlıklı Hintli iş insanlarının aksine Tata, Forbes'un en zenginler listesinde yer almazken, Mumbai'de bir apartman dairesinde "sade" hayat sürüyordu.

Kaynak: AA