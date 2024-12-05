Hindi Yumurtası Neden Satılmaz?

Market raflarında hindi yumurtasına rastlamak neredeyse imkânsız. Peki, hindi yumurtasının tüketilmemesinin arkasındaki neden ne? İşte yanıtı…

DİKKAT ÇEKEN VERİLER YAYIMLANDI

Hindilerin yumurta üretimi, tavuklara kıyasla oldukça düşük verimlidir. Oregon Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'nın verilerine göre, bir hindi yumurtlama dönemi boyunca yaklaşık 9 ila 13 yumurta bırakır. Her 24 ila 32 saatte bir yumurta veren hindi, bu süreçte sınırlı sayıda yumurta üretir. Bu da hindi yumurtasının ticari olarak üretilmesini ekonomik açıdan cazip olmaktan çıkarır.

Tavuklar neredeyse her gün yumurta üretirken, hindilerin yumurtlama aralığı 32 saate kadar uzayabilir. Ayrıca tavuklar beş ay gibi kısa bir sürede yumurtlama dönemine girerken, hindilerin bu aşamaya ulaşması yedi ayı bulur. Bu süre farkı, hindi yetiştiriciliğini yumurta üretimi açısından daha az karlı bir seçenek haline getiriyor.