Hileli Peynir Kendini Sadece Böyle Belli Ediyor: Eğer Böyleyse Sakın Yemeyin

Peynir, sofralarımızın vazgeçilmezi olsa da, maalesef son zamanlarda adı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş ürünler listesinden düşmüyor. Bazı üreticiler maliyeti düşürmek için peynirlere çeşitli katkı maddeleri katıyor.

Bu durum, hem sağlığımızı tehdit ediyor hem de peynirin doğal lezzetini yok ediyor. Maliyeti düşürmek amacıyla üreticilerin katkı maddeleri kullanması peynirin besin değerinin de kaybolmasına neden oluyor. Peki, aldığımız peynirin gerçek mi yoksa hileli mi olduğunu nasıl anlarız? İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz bazı testler...